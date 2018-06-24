Все ли натуральное? Алсу, Федорова и другие звезды, которых постоянно подозревают в пластике

В последнее время Алсу все чаще обвиняют в чрезмерном увлечении пластикой. Некоторые поклонники певицы расстроены тем, что она все меньше похожа на себя, и уверены, что она изменила нос, скулы, увеличила губы и грудь, увлеклась уколами красоты... Сама звезда уверяет, что все у нее естественное.

Недавно, устав от постоянных слухов и подозрений, Алсу опубликовала в Instagram архивный снимок конца 90-х годов и показала, что практически не изменилась за двадцать лет. «Носик вполне маленький, губки вполне пухленькие, татарские скулы были и тогда. Вот только щеки меня покинули», — подписала она фото. Впрочем, подозревать певицу в том, что она все-таки меняла внешность с помощью специалистов, не перестали.

Оксана Федорова