Надежда Бабкина удивила поклонников фото без макияжа

На днях 67-летняя Надежда Бабкина поделилась с поклонниками новым снимком. На фото артистка похвасталась кулинарными достижениями своего 37-летнего возлюбленного Евгения Гора. Однако пользователи Сети внимание на это не обратили, так как были очень удивлены заметно изменившимся лицом певицы.

Многие из подписчиков обвинили Бабкину в чрезмерном увлечении пластикой, отметив, что она потеряла свою индивидуальность: «Глаз уже не видать, ну зачем, зачем вы все портите свои лица, любимые артисты», «Похожа на Микки Рурка из "Рестлера"», «Я удивляюсь на народ! Что же вы все дифирамбы ей поете??? Переборщила с операциями на лице, стала похожа на трансвестита. А жаль! Красивая женщина была! И не в возрасте тут дело», «Что с лицом?».

Фото: instagram.com, globallookpress.com, eastnews.ru