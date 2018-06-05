Вот так конфуз! Звезды, «голые» фото которых попали в Сеть

Недавно в Сеть попали очень откровенные снимки Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Фотографии абсолютно голых артистов появились в Instagram друга и коллеги ребят Влада Соколовского. Больше всех в итоге досталось Соколовскому, которого обвинили в отвратительном пиаре Ковальчук и Чумакова. Буквально за два часа от Влада отписалось десять тысяч человек. За этот инцидент он публично извинился перед коллегами и подписчиками и отметил, что очень рад за Юлю и Алексея, которые находятся в прекрасной физической форме.

Сам Алексей Чумаков отреагировал на случившееся с юмором и заявил, что фотографии ненастоящие: «Мне абсолютно на это наплевать! У меня куча своих дел. И мне просто некогда разбираться в ситуации с этими фотографиями. Если кто-то хочет думать, что это моя мошонка, ну и прекрасно! Завтра покажут, что я занимаюсь сексом с жирафом, или приделают мне вагину и скажут, что у меня нет мужских половых органов. Но я-то знаю, какой я и что у меня есть. И моя жена знает. А доказывать всем, что я не лось, — это детский сад».