«Волосатое» платье, халат на голое тело, корсет на голове и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
Леди Гага
Леди Гага пришла на «Грэмми» в образе готичного динозавра с кружевной чешуей, огромными ногами и острым хвостом из волос, которые она стянула шнурком как тугой корсет. Певица даже накрасилась так, словно вышла на красную дорожку прямо из мезозойской эры.
Пинк
А вот Пинк вызывала менее пугающие ассоциации и была похожа на лохматого Зелибобу из детской телепередачи «Улица Сезам». Во время выступления певица тоже оделась не слишком удачно, решив подчеркнуть свой бунтарский дух растянутой белой футболкой и огромными джинсами с косой ширинкой.
Хайди Клум
Хайди Клум недавно рассталась с бойфрендом и как будто впала в отчаяние. На всех церемониях в последнее время Хайди оказывается самой раздетой девушкой, словно изо всех сил стремящейся показать, что она в свои 44 еще ого-го.
Лис Хернандес
Правда, на фоне полуголой Лис Хернандес в кружевных воланчиках, похожих на упаковку для траурного букета, Хайди Клум выглядела не так уж и плохо.
Кеша
Кеша продолжает стремительно лететь на модное дно. На этот раз певица была похожа на заспанную ковбойшу в костюме не по размеру, которая забыла причесаться и вообще еще не пришла в себя после вчерашней вечеринки.
Патрик Старр
А визажист Патрик Старр тем временем продолжает смело экспериментировать со стилем и пугать нас все более эпатажными выходами в свет. Честно говоря, при взгляде на этот наряд нам захотелось отвернуться, и желательно со скоростью света.
Rapsody
Лучше бы рэп-исполнительница Rapsody пришла на церемонию в стильном брючном костюме, чем вот в таком пиджаке со шлейфом с подкладкой из свадебной фаты.
Дарья Мороз
Дарья Мороз тоже решила поэкспериментировать с необычным кроем и на цермонии «Золотой орел» была похожа на Щелкунчика.
Анастасия Пальчикова
Мы так до конца и не поняли, что было надето на Анастасии Пальчиковой и что всем этим хотел сказать дизайнер.
Наташа Бласик
Наташа Бласик выглядела странно и пошло в цветастом халатике, застегнутом на одну одинокую пуговицу. Из-под халатика были видны черные трусы, но Наташу этот факт, кажется, совсем не смущал.
Франческа Фишер-Иствуд
Франческа Фишер-Иствуд, видимо, хотела добавить образу эдакой богемной небрежности, но получилось что получилось. В мятом шелковом платье, сплюснувшем ей грудь, спадавшем с плеч сетчатом шарфике и с растрепанными волосами смотрелась актриса как-то потрепанно и неаккуратно. Да еще и старше своих 24 лет.
Никки Лунд
Никки Лунд — абсолютный чемпион по части модных провалов на прошедшей неделе. В ее случае плохо было все.
Фото: eastnews, starface, globallookpress, архивы пресс-служб