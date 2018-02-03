Главными светскими событиями на прошедшей неделе были церемонии вручения премий «Грэмми» и «Золотой орел», на которые далеко не у всех известных девушек получилось одеться удачно, а в отдельных случаях хотя бы прилично.

Леди Гага

Леди Гага пришла на «Грэмми» в образе готичного динозавра с кружевной чешуей, огромными ногами и острым хвостом из волос, которые она стянула шнурком как тугой корсет. Певица даже накрасилась так, словно вышла на красную дорожку прямо из мезозойской эры. Пинк

А вот Пинк вызывала менее пугающие ассоциации и была похожа на лохматого Зелибобу из детской телепередачи «Улица Сезам». Во время выступления певица тоже оделась не слишком удачно, решив подчеркнуть свой бунтарский дух растянутой белой футболкой и огромными джинсами с косой ширинкой. Хайди Клум

Хайди Клум недавно рассталась с бойфрендом и как будто впала в отчаяние. На всех церемониях в последнее время Хайди оказывается самой раздетой девушкой, словно изо всех сил стремящейся показать, что она в свои 44 еще ого-го. Лис Хернандес

Правда, на фоне полуголой Лис Хернандес в кружевных воланчиках, похожих на упаковку для траурного букета, Хайди Клум выглядела не так уж и плохо. Кеша

Кеша продолжает стремительно лететь на модное дно. На этот раз певица была похожа на заспанную ковбойшу в костюме не по размеру, которая забыла причесаться и вообще еще не пришла в себя после вчерашней вечеринки. Патрик Старр

А визажист Патрик Старр тем временем продолжает смело экспериментировать со стилем и пугать нас все более эпатажными выходами в свет. Честно говоря, при взгляде на этот наряд нам захотелось отвернуться, и желательно со скоростью света. Rapsody

Лучше бы рэп-исполнительница Rapsody пришла на церемонию в стильном брючном костюме, чем вот в таком пиджаке со шлейфом с подкладкой из свадебной фаты. Дарья Мороз

Дарья Мороз тоже решила поэкспериментировать с необычным кроем и на цермонии «Золотой орел» была похожа на Щелкунчика. Анастасия Пальчикова

Мы так до конца и не поняли, что было надето на Анастасии Пальчиковой и что всем этим хотел сказать дизайнер. Наташа Бласик

Наташа Бласик выглядела странно и пошло в цветастом халатике, застегнутом на одну одинокую пуговицу. Из-под халатика были видны черные трусы, но Наташу этот факт, кажется, совсем не смущал. Франческа Фишер-Иствуд

Франческа Фишер-Иствуд, видимо, хотела добавить образу эдакой богемной небрежности, но получилось что получилось. В мятом шелковом платье, сплюснувшем ей грудь, спадавшем с плеч сетчатом шарфике и с растрепанными волосами смотрелась актриса как-то потрепанно и неаккуратно. Да еще и старше своих 24 лет. Никки Лунд