На юбилейной, 60-й церемонии вручения самой престижной музыкальной премии собралось множество знаменитостей, среди которых были Леди Гага, Пинк, Биби Рекса, Стинг, Рита Ора, Синди Лоупер и другие.

В этом году церемония Grammy была по-настоящему богата на яркие выступления и роскошные образы триумфаторов и гостей. На сцену Madison Square Garden в Нью-Йорке вышли дивы современной поп-музыки, а также такие легендарные певицы, как Мэри Джей Блайдж и Синди Лоупер.

Но перед тем, как покорить зрителей мощными выступлениями и слезами радости при получении заветных статуэток, звезды блеснули на красной дорожке церемонии.