На юбилейной, 60-й церемонии вручения самой престижной музыкальной премии собралось множество знаменитостей, среди которых были Леди Гага, Пинк, Биби Рекса, Стинг, Рита Ора, Синди Лоупер и другие.

В этом году церемония Grammy была по-настоящему богата на яркие выступления и роскошные образы триумфаторов и гостей. На сцену Madison Square Garden в Нью-Йорке вышли дивы современной поп-музыки, а также такие легендарные певицы, как Мэри Джей Блайдж и Синди Лоупер.

Но перед тем, как покорить зрителей мощными выступлениями и слезами радости при получении заветных статуэток, звезды блеснули на красной дорожке церемонии.

Надо отметить, что знаменитости из мира музыки решили присоединиться к флешмобу в поддержку жертв секс-домогательств: главным символом для этого стала белая роза, в том или ином виде появившаяся в нарядах звезд.

Номинантка в нескольких главных категориях Леди Гага осталась верна себе и выбрала полупрозрачное кружевное платье-комбинезон, в котором выглядела очень эффектно.

Список победителей Grammy-2018:

  • Альбом года — 24K Magic, Бруно Марс
  • Песня года — That's What I Like, Бруно Марс
  • Запись года — 24K Magic, Бруно Марс
  • Лучший новый исполнитель — Алессия Кара
  • Лучшее сольное поп-исполнение — Shape Of You, Эд Ширан
  • Лучший вокальный поп-альбом — Divide, Эд Ширан
  • Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой — Feel It Still, Portugal The Man
  • Лучшее R&B-исполнение — That's What I Like, Бруно Марс
  • Лучшая R&B-песня — That's What I Like, Бруно Марс
  • Лучший R&B-альбом — 24K Magic, Бруно Марс
  • Лучший альбом в стиле урбан — Starboy, The Weeknd
  • Лучший альбом в жанре латин-поп — El Dorado, Шакира
  • Лучший блюз-альбом — TajMo, Taj Mahal & Keb’ Mo’
  • Лучший фолк-альбом — Mental Illness, Aimee Mann
  • Лучший рэп-альбом — Damn, Кендрик Ламар
  • Лучшая рэп-песня — Humble, Кендрик Ламар
  • Лучшее совместное рэп-исполнение — Loyalty, Кендрик Ламар и Рианна
  • Лучшее музыкальное видео — Humble, Кендрик Ламар
  • Лучшая песня, написанная для кино, ТВ или медиа — How Far I'll Go, Лин-Мануэль Миранда
  • Лучший саундтрек — Джастин Хорвиц, фильм «Ла-Ла Ленд»
  • Лучший музыкальный фильм — The Defiant Ones
  • Лучший рок-альбом — A Deeper Understanding, The War On Drugs
  • Лучшая рок-песня — Run, Foo Fighters
  • Лучшее метал-исполнение — Sultan’s Curse, Mastodon
  • Лучший альбом в жанре альтернативной музыки — Sleep Well Beast, The National
  • Лучшая танцевальная запись — Tonite, LCD Soundsystem
  • Лучший танцевальный или электронный альбом — 3-D The Catalogue, Kraftwerk

Фото: Getty Images, East News