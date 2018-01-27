Готичная Леди Гага в «голом» наряде, Пинк в перьях и другие звезды на Grammy-2018
В этом году церемония Grammy была по-настоящему богата на яркие выступления и роскошные образы триумфаторов и гостей. На сцену Madison Square Garden в Нью-Йорке вышли дивы современной поп-музыки, а также такие легендарные певицы, как Мэри Джей Блайдж и Синди Лоупер.
Но перед тем, как покорить зрителей мощными выступлениями и слезами радости при получении заветных статуэток, звезды блеснули на красной дорожке церемонии.
Надо отметить, что знаменитости из мира музыки решили присоединиться к флешмобу в поддержку жертв секс-домогательств: главным символом для этого стала белая роза, в том или ином виде появившаяся в нарядах звезд.
Номинантка в нескольких главных категориях Леди Гага осталась верна себе и выбрала полупрозрачное кружевное платье-комбинезон, в котором выглядела очень эффектно.
Список победителей Grammy-2018:
- Альбом года — 24K Magic, Бруно Марс
- Песня года — That's What I Like, Бруно Марс
- Запись года — 24K Magic, Бруно Марс
- Лучший новый исполнитель — Алессия Кара
- Лучшее сольное поп-исполнение — Shape Of You, Эд Ширан
- Лучший вокальный поп-альбом — Divide, Эд Ширан
- Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой — Feel It Still, Portugal The Man
- Лучшее R&B-исполнение — That's What I Like, Бруно Марс
- Лучшая R&B-песня — That's What I Like, Бруно Марс
- Лучший R&B-альбом — 24K Magic, Бруно Марс
- Лучший альбом в стиле урбан — Starboy, The Weeknd
- Лучший альбом в жанре латин-поп — El Dorado, Шакира
- Лучший блюз-альбом — TajMo, Taj Mahal & Keb’ Mo’
- Лучший фолк-альбом — Mental Illness, Aimee Mann
- Лучший рэп-альбом — Damn, Кендрик Ламар
- Лучшая рэп-песня — Humble, Кендрик Ламар
- Лучшее совместное рэп-исполнение — Loyalty, Кендрик Ламар и Рианна
- Лучшее музыкальное видео — Humble, Кендрик Ламар
- Лучшая песня, написанная для кино, ТВ или медиа — How Far I'll Go, Лин-Мануэль Миранда
- Лучший саундтрек — Джастин Хорвиц, фильм «Ла-Ла Ленд»
- Лучший музыкальный фильм — The Defiant Ones
- Лучший рок-альбом — A Deeper Understanding, The War On Drugs
- Лучшая рок-песня — Run, Foo Fighters
- Лучшее метал-исполнение — Sultan’s Curse, Mastodon
- Лучший альбом в жанре альтернативной музыки — Sleep Well Beast, The National
- Лучшая танцевальная запись — Tonite, LCD Soundsystem
- Лучший танцевальный или электронный альбом — 3-D The Catalogue, Kraftwerk
Фото: Getty Images, East News