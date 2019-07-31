В ожидании идеала: Адриана Лима, Лиза Кудроу и другие звезды, потерявшие невинность в зрелом возрасте

Продюсер Рене Анжелил был для своей супруги Селин Дион настоящим ангелом-хранителем и... единственным мужчиной. Они познакомились, когда ей было двенадцать, а ему — тридцать восемь. Продюсер решил сделать из талантливой девочки звезду, при это старался поддерживать со своей протеже сугубо профессиональные отношения. По легенде, именно юная Селин влюбилась в своего продюсера и первой начала проявлять чувства, а сам Анжелил сдерживал ее порывы и не торопил события. Они сообщили о помолвке спустя восемь лет после знакомства, а еще через пять лет поженились. В браке родились сын Рене-Шарль и близнецы Эдди и Нельсон. В 2017-м году Рене Анжелил скончался от рака. «Тяжело видеть, как мужчина всей твоей жизни умирает. Когда он ушел, для меня это стало своего рода облегчением. Мой самый любимый человек на Земле, единственный мужчина, которого я целовала и которого любила», — призналась певица в одном из интервью.

Керри Андервуд