В ожидании идеала: Адриана Лима, Лиза Кудроу и другие звезды, потерявшие невинность в зрелом возрасте

Адриана Лима
Фото: Getty
«Ангел» Victoria's Secret и самая сексуальная девственница мира по версии журнала GQ, горячая модель Адриана Лима заявила на весь мир, что первый секс у нее будет только после свадьбы, и свое слово сдержала. Девственности Адриана лишилась в двадцать семь лет с мужем, сербским баскетболистом Марко Яричем. Супруги прожили в браке пять лет, в котором у них родились две дочери — Валентина и Сиенна. Свободной женщиной Лима официально стала пять лет назад. С тех пор в таблоидах не раз появлялись ее фотографии с разными спортсменами и сообщения о новых романах модели. К примеру, в июле Адриана перестала скрывать близкие отношения с с турецким бизнесменом Эмиром Уяром.
Лиза Кудроу
Фото: Eastnews
Лиза Кудроу — настоящая рекордсменка по части долготерпения. Того самого мужчину звезда сериала «Друзья» ждала до тридцати двух лет. Супругом актрисы стал французский рекламщик Мишель Стерн. Вообще-то сначала этот импозантный мужчина встречался с подругой Лизы, а потом решил преключиться на нее, однако наткнулся на серьезное препятствие. Кудроу заявила, что хранит себя для будущего супруга. Влюбленные поженились в 1995 году, спустя три года на свет появился их сын Джулиан, после рождения которого актриса забросила карьеру и посвятила себя семье.
Энрике Иглесиас
Фото: Eastnews
На одном из концертов Энрике Иглесиас неожиданно рассказал публике, что лишился девственности, когда ему исполнилось 25 лет. Потом добавил, что хотя многие считают его настоящим мачо, у него самое маленькое мужское достоинство в мире. «Я вырос с друзьями, которые постоянно хвалились, что лишились девственности с девушками по вызову…, - шокировал зрителей певец. – Они платили за это. Я же хотел, чтобы это было с особой девушкой, поэтому дождался до 25 лет». Но спустя несколько минут Энрике неожиданно изменил свою историю и рассказал, что первый сексуальный опыт у него был в 17 лет. «Я ужасно нервничал. Секс длился 10 секунд», - поведал Иглесиас. Правда, поклонники в итоге больше поверили в первый вариант развития событий.
Селин Дион
Фото: Global Look Press / face to face
Продюсер Рене Анжелил был для своей супруги Селин Дион настоящим ангелом-хранителем и... единственным мужчиной. Они познакомились, когда ей было двенадцать, а ему — тридцать восемь. Продюсер решил сделать из талантливой девочки звезду, при это старался поддерживать со своей протеже сугубо профессиональные отношения. По легенде, именно юная Селин влюбилась в своего продюсера и первой начала проявлять чувства, а сам Анжелил сдерживал ее порывы и не торопил события. Они сообщили о помолвке спустя восемь лет после знакомства, а еще через пять лет поженились. В браке родились сын Рене-Шарль и близнецы Эдди и Нельсон. В 2017-м году Рене Анжелил скончался от рака. «Тяжело видеть, как мужчина всей твоей жизни умирает. Когда он ушел, для меня это стало своего рода облегчением. Мой самый любимый человек на Земле, единственный мужчина, которого я целовала и которого любила», — призналась певица в одном из интервью.
Керри Андервуд
Фото: Global Look Press / Jason Moore
Победительница шоу «Американский идол» красавица-блондинка Кэрри Андервуд – убежденная христианка, так что для нее было неприемлемым расстаться с невинностью до брака. В двадцать пять лет певица вышла замуж за канадского хоккеиста Майка Фишера, который стал ее первым мужчиной. Андервуд уверяет, что не навязывает никому свою точку зрения на интимные отношения, но для себя считает такое отношение к сексу самым правильным.
Тим Тибоу
Фото: Eastnews
31-летний профессиональный игрок в американский футбол и послушный христианин Тибоу никогда не занимался сексом и заявил, что хранит себя для той единственной, которая станет его женой. Не смогли сбить Тима с пути истинного даже такие красотки, как актриса Камилла Белль и «Мисс Вселенная» Оливия Калпо, с которыми он встречался. Последняя рассталась со спортсменом, потому что не смогла смириться с отсутствием секса. В начале этого года обладательница титула «Мисс Вселенная — 2017» Деми-Лей Нель-Петерс из Южной Африки обручилась c Тибоу, который, судя по всему, наконец решил расстаться с девственностью.
Лили Собески
Фото: Eastnews
Звезда фильмов «Опасные связи» и «До смерти красива» Лили Собески лишилась девственности в двадцать шесть лет. Актриса решила, что вступит в интимные отношения только после свадьбы. Первым мужчиной Лили стал ее супруг, модельер Адам Киммел, с которым она в итоге развелась... Собески считает девственность самым ценным даром, который женщина может преподнести мужчине, и не жалеет о своем решении воздерживаться от секса до брака, просто думает, что выбрала для важного в своей жизни момента не того человека.
Тина Фей
Фото: Getty
Звезда «Дрянных девчонок» Тина Фей до встречи со своим будущим супругом, композитором, актером и продюсером Джеффом Ричмондом была невинна. Когда они познакомились, Тине было двадцать пять лет. Актриса не рассказывала об этом широкой общественности, считая эту подробность слишком своей личной жизни слишком интимной. Раскрыла свой секрет Фей в шоу популярного телеведущего Дэвида Леттермана.
Текст: Роман Страстный
Фото: Instagram, Getty, Eastnews, Globallookpress
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