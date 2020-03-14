Уварова, Сагалова, Корикова и еще 6 актрис популярных сериалов, о которых теперь почти ничего не слышно
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Фото: Eastnews
Нелли Уварова
Фото: Kinopoisk
Комедийный сериал «Не родись красивой» вышел на одном из российских телеканалов тринадцать лет назад. Адаптация колумбийской теленовеллы «Я — Бэтти, дурнушка» быстро стала популярной, а снимавшиеся в ней актеры — знаменитостями. Нелли Уварова сыграла в сериале забитую дурнушку Катю с добрым сердцем и большими комплексами, которой никак не удается устроить личную жизнь, а о любимом мужчине приходится только мечтать. Сама актриса вышла замуж за режиссера сериала «Не родись красивой» через несколько месяцев после его выхода на экраны. Брак продлился три года, а сейчас Уварова замужем за актером Александром Гришиным. Супруги растят дочь Ию и сына Игната.
Нелли Уварова в основном играет в театре, а в 2017-м году актриса начала сниматься в комедийном сериале «Адаптация», в котором снова предстала перед зрителями в образе секретарши. Правда, на этот раз сексуальной и горячей. Зовут ее уже не Катя Пушкарева, а Вика Горячева, у нее были стильные очки и дерзкая стрижка, а носила она соблазнтельные наряды, подчеркивающие пышный бюст. Правда, повторить былой успех актрисе не удалось, свободное время она посвящает семье и на светских мероприятиях появляется редко.
Дарья Сагалова
Фото: Global Look Press / Alexander Keltik / instagram
Дарья Сагалова, которая является профессиональным хореографом, открыла собственную школу танцев, вышла замуж за бизнесмена Константина Масленникова и родила двоих детей — дочерей Елизавету и Стефанию, которой в конце июля исполнится пять лет. Актриса, сыгравшая в сериале «Счастливы вместе» дочь главных героев — дерзкую блондинку Свету Букину с вызывающим макияжем и откровенными нарядами, в жизни выглядит совсем по-другому. Недавно Сагалова сделала короткую стрижку и опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в элегантном черном комбинезоне и совершенно не похожа на свою героиню, прославившую ее на всю страну.
Наталья Бочкарева
Фото: Kinopoisk / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Наталье Бочкаревой в июле исполнится 40 лет. Актриса, сыгравшая в сериале «Счастливы вместе» пышнотелую супругу главного героя Гены Букина с огненно-рыжими волосами, после съемок в проекте похудела и стала жгучей брюнеткой. У Бочкаревой подрастают сын Иван и дочь Мария от экс-супруга, адвоката Николая Борисова. Позднее Наталья рассказала о новом романе, правда, имя избранника называть не стала. В сентябре прошлого года Бочарева была задержана в Москве по подозрению в хранении запрещенных веществ. В итоге скандал удалось замять, а сама Наталья после шумихи с уголовным делом теперь помогает людям с пагубными привычками.
Елена Корикова
Фото: Kinopoisk / Instagram
Блондинка с голубыми глазами, гений чистой красоты, нимфа и желанная миллионами актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Бедная Настя», многим запомнилась как недостижимая женщина-мечта. Елена Корикова, к сожалению, пока не сыграла ролей, которые были бы более популярными или так же любимыми многочисленными зрителями. Первым супругом Елены был писатель Дмитрий Липскеров, в 1993 году у Елены Кориковой родился сын Арсений. Актриса встречалась с оператором Максимом Осадчим и актером Сергеем Астаховым. Разрыв с последним она переживала особенно тяжело. Несколько лет Елена не появлялсь на публике, а потом разочароваа поклонников изменившейся не в лучшую сторону внешностью. СМИ начали сообщать о проблемах звезды с алкоголем и депрессии... В итоге Елена Корикова подала на оклеветавшие ее издания в суд и снова вернулась к работе.
Ирина Апексимова
Фото: Global Look Press / Russian Look / Starface
Звезда сериала «День рождения Буржуя» играла в проекте вместе с первым супругом Влареием Николаевым, от которого у нее есть 26-летняя дочь, актриса Дарья Авратинская. C 2015 года актриса является директором Театра на Таганке.
Мария Берсенева
Фото: Kinopoisk / Instagram
Звезда сериала «Маргоша» удостоилась за свою роль сразу нескольких премий, а вот потом ее карьера пошла на спад. Актрисе сделали операцию на позвоночнике, так как напряженный график работы сказался на ее здоровье. Мария растит 16-летнего сына Никиту от первого супруга Гурама Конфелы. В 2010 году она развелась со вторым мужем, кикбоксером Николаем Берсеневым, с которым была знакома еще в школе.
Анна Азарова
Фото: Kinopoisk / Instagram
Модель Анна Азарова прославилась благодаря роли в сериале «Дорогая Маша Березина». В 2004 году сериал был очень популярным, но после этого больших ролей у Анны не было. Сейчас Азарова в основном занята воспитанием детей. В 2008 году она родила близнецов Дмитрия и Григория от гражданского супруга Павла Башнина, спустя четыре года родила дочь Александру, а четыре года назад на свет появилась дочь Маруся.
Анна Невская
Фото: Global Look Press / Alexander Keltik / Instagram
Анну Невскую многие знают благодаря роли Дарьи Пироговой в сериале «Кто в доме хозяин?» Сейчас актриса продолжает сниматься в сериалах, правда, менее популярных. В 2013 году года Анна вышла замуж за актера Дмитрия Клепацкого.
Юлия Зимина
Фото: Kinopoisk / Starface
Звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина была ведущей передачи «Доброе утро» на Первом канале, принимала участие в телешоу «Танцы со звёздами», участвовала в паре с фигуристом Петром Чернышевым в телешоу «Ледниковый период-4». Сейчас она снимается во второстепенных ролях в фильмах и сериалах. В 2015 году Юлия родила дочь Симону.
Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, eastnews, kinopoisk, starface, globallookpress
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