Утяшева, Асмус и другие самые яркие жены резидентов Comedy Club

За несколько лет Павел Воля и Ляйсан Утяшева стали одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. Ляйсан — чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, чемпионка Европы в командном зачете, обладательница Кубка мира по художественной гимнастике, а с недавних пор ведущая программы «Танцы», счастливая мама и жена. До начала романтических отношений Воля и Утяшева долго дружили. Павел всегда был готов помочь в трудную минуту и рассмешить. Ребята не торопили события и постепенно узнавали друг друга. Свою незаменимость и преданность резидент Comedy Club доказал в один из самых трудных для гимнастки моментов, когда умерла ее мама. Ляйсан и Павел поженились спустя полгода и сейчас растят дочь Софию и сына Роберта.

Павел Воля не перестает восхищаться женой и трогательно признается в любви, называя Ляйсан самой лучшей супругой, спутницей и другом. Да что там! Он даже начал брать уроки у жены и пообещал сесть на шпагат. Вместе они ведут онлайн-проект «Сила Воли», в котором дают советы для здоровой и счастливой жизни. Недавно Павел Воля очень трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы, написав в Instagram слова, которые наверняка мечтает услышать от любимого человека каждая женщина:

«Спасибо, тебе моя дорогая. Впереди ещё много времени. Я горд, что рядом с тобой я. Что ты увидела, разглядела и выбрала меня. Что я - отец наших детей. И я благодарен, что рядом со мной ты. Что мы - вместе. Что это МЫ! А ещё я рад, что наш первый "деревянный" юбилей мы отметили в прогулке по Москве. Это было просто и необыкновенно. Это так здорово и важно: гулять и говорить. Я тебя очень люблю. Спасибо за пять лет. И особенно за этот день».

Кристина Асмус и Гарик Харламов