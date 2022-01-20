Ульель, Шумахер и другие звезды, пострадавшие или погибшие на горнолыжных курортах

Гаспар Ульель

37 лет

Звезда фильмов «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Ганнибал: Восхождение» Гаспар Ульель отдыхал с семьей на горнолыжном курорте во Франции. 18 января его нашли без сознания, он столкнулся с другим лыжником, который сильно не пострадал. Актера доставили на вертолете в клинику, где ему провели две операции, но он скончался, не приходя в сознание, на следующий день.

И теперь стало известно, что привело к трагедии: Гаспар катался без защитного шлема и при столкновении сломал шею.

У Гаспара Ульеля остался 6-летний сын.

Михаэль Шумахер

На момент происшествия 44 года