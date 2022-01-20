Ульель, Шумахер и другие звезды, пострадавшие или погибшие на горнолыжных курортах
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Фото: www.instagram.com/gaspard_ulliel
Гаспар Ульель
37 лет
Звезда фильмов «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Ганнибал: Восхождение» Гаспар Ульель отдыхал с семьей на горнолыжном курорте во Франции. 18 января его нашли без сознания, он столкнулся с другим лыжником, который сильно не пострадал. Актера доставили на вертолете в клинику, где ему провели две операции, но он скончался, не приходя в сознание, на следующий день.
И теперь стало известно, что привело к трагедии: Гаспар катался без защитного шлема и при столкновении сломал шею.
У Гаспара Ульеля остался 6-летний сын.
Михаэль Шумахер
На момент происшествия 44 года
Фото: Getty Images
29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер с сыном отдыхал на курорте Мерибель во Французских Альпах. Во время катания гонщик выехал с трассы и несколько десятков метров катился по неподготовленной поверхности. Он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. Удар был такой силы, что шлем раскололся.
Во время транспортировки на вертолете спортсмен был в сознании, но случился коллапс, вертолет экстренно приземлился, чтобы подключить Михаэля к ИВЛ. Позже ему сделали две операции и ввели в кому.
С момента происшествия Михаэль Шумахер находится в тяжелом состоянии, за 9 лет он ни разу не появился на публике. Семья не комментирует состояние его здоровья. Известно, что на реабилитацию спортсмена ушло 20 миллионов фунтов стерлингов.
В 2021 году в документальном фильме о гонщике его семья призналась, что Шумахер не может вести самостоятельный образ жизни и общаться с окружающими.
Наташа Ричардсон
45 лет
Фото: Getty Images
16 марта 2009 года актриса Наташа Ричардсон (дочь Ванессы Рэдгрейв и жена Лиама Нисона) каталась на лыжах на канадском курорте Мон-Трамблан. Она была новичком, спускалась по самой простой трассе, но без шлема. Во время катания Ричардсон упала. Сначала ей показалось, что ударилась она несильно, поэтому от помощи медиков отказалась. Но время спустя ей стало хуже и она впала в кому. Наташу Ричардсон госпитализировали.
18 марта медики сообщили, что мозг актрисы умер, и семья приняла решение отключить ее от системы жизнеобеспечения. Тело погибшей доставили в США для прощания. Позже стало известно, что органы актрисы передали для трансплантации.
У Ричардсон остались два сына.
Майкл Дуглас
На момент происшествия 36 лет
Фото: Getty Images
В 1980 году Майкл Дуглас отдыхал на самом дорогом горнолыжном курорте в Аспене. Во время спуска на лыжах актер упал и повредил спину так сильно, что три года был буквально прикован к постели. Реабилитация была сложной и длительной.
После того как медики поставили Дугласа на ноги, он купил дом в Аспене. И теперь катается там на лыжах с женой Кэтрин Зетой-Джонс и детьми.
Джим Керри
На момент происшествия 52 года
Фото: East News
В 2014 году Джим Керри отдыхал с друзьями на горнолыжном курорте в Швейцарии. Во время спуска на сноуборде актер на огромной скорости влетел в дерево. Защитный шлем смягчил сильный удар, но полностью не защитил от него.
Актера госпитализировали в тяжелом состоянии с травмой головы. Долгое время Керри лечился в швейцарской клинике, а после проходил реабилитацию в США.
Алексей Лысенков
На момент происшествия 49 лет
Фото: www.instagram.com/alysenkov
Актер и телеведущий Алексей Лысенков получил травму во время отдыха в Австрии в 2015 году. Во время катания на лыжах с сыном и его друзьями ведущего популярной программы «Сам себе режиссер» сбили. Лысенков сломал семь ребер, получил правосторонний гемоторакс и закрытую травму груди.
Экстренно пострадавшего доставили в Москву, где ему провели операцию, и затем последовала долгая реабилитация.
Сергей Супонев
38 лет
Фото: Kinopoisk.ru
Знаменитый телеведущий Сергей Супонев погиб не на горнолыжном курорте, но катаясь на снегоходе.
8 декабря 2001 года он приехал в деревню Едимоново. Катаясь, телеведущий не справился с управлением, и его снегоход на полной скорости врезался в дерево. Удар был такой силы, что Сергей Супонев вылетел с сиденья и ударился головой о пристань. От полученных травм он скончался на месте. Тело Сергея нашли ночью.
Марина Левтова
40 лет
Актриса Марина Левтова, так же как и Сергей Супонев, погибла во время катания на снегоходе.
27 февраля 2000 года она отдыхала с семьей и друзьями в поселке Раздоры в Подмосковье. Левтова с дочерью Дарьей Мороз сидела на снегоходе, которым управлял Михаил Рудяк. Снегоход улетел в овраг — водитель не заметил его под снегом. Машина перевернулась. Марина успела откинуть дочь, и девочка получила лишь переломы. Актриса с черепно-мозговой травмой попала в больницу. Вскоре Левтова скончалась.
Михаил Рудяк полгода был в коме, а семь лет спустя умер из-за полученных во время ЧП травм.
Фото: Natalya Loginova/ Global Look press, Instagram, кадры фильмов, Kinopoisk.ru, Getty Images, East News