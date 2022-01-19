Французский актер Гаспар Ульель скончался после падения с горных лыж

У актера была диагностирована тяжелая травма головы. Возможно, причиной падения стало столкновение с другим лыжником. Подробности инцидента не разглашают ни врачи, ни агент звезды.

Гаспар Ульель успел сделать карьеру как во Французском кино, он снялся в фильме Жана-Пьера Жене «Долгая помолвка» в 2005 году, а эту роль он получил престижную во Франции кинопремию «Сезар». Также номинацией на «Сезар» его удостоили за роль дизайнера Ива Сен-Лорана. За роль в фильме Ксавье Долана «Это всего лишь конец света» был номинирован на приз жюри за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале «Ривьера».

Одним из последних проектов актера стал сериал сериал Marvel «Лунный рыцарь».

У актера осталась супруга — французская модель и певица Гаэлли Пьетри, а также шестилетний сын.