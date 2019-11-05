Учителя, официанты, продавцы: кем работали Снигирь, Ургант, Нагиев и другие звезды в начале своей карьеры

Одна из самых красивых и успешных актрис Юлия Снигирь окончила факультет иностранных языков Московского педагогического государственного университета и после окончания учебы работала учителем английского языка. На катинге в модельном агентстве амбициозную учиталеьницу заметили асисстенты Валерия Тодоровского, предложившие ей попробовать себя на одну из ролей в фильм «Стиляги». В актерский состав Снигирь так и не попала, однако решила пойти учиться в театральное училище имени Щукина.

Юлия Снигирь дебютировала на экране в клипе группы «Звери» на песню «До скорой встречи». Первой ее ролью в кино стала работа в фильме «Последний забой». В прошлом году Снигирь получила премию Правительства Российской Федерации в области культуры и искусства — за создание образов в сериалах «Великая» и «Кровавая барыня».

Иван Ургант