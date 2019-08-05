Маркл, Бейонсе, Уильямс и другие самые влиятельные женщины с афроамериканскими корнями

Меган Маркл
Фото: Eastnews
Отец Меган Маркл — режиссер с голландскими и ирландскими корнями, мать — афроамериканка, социальный работник и преподаватель йоги. Меган снималась в кино и прославилась в популярном сериале «Форс-мажоры». Встретившись с принцем Гарри, Маркл оставила актерскую карьеру, чтобы посвятить себя семье и общественной работе. Сейчас супруга принца пропагандирует феминизм. равенство людей во всем мире, осознанное и бережное отношение к природе... К примеру, недавно герцогиня стала приглашенным главным реактором британского Vogue, в котором появились известные женщины, которые, по ее мнению, меняют мир к лучшему.
Серена Уильямс
Фото: Global Look Press / face to face
Одна из самых успешных теннисисток мира Серена Уильямс и подруга Меган Маркл является мировой рекордсменкой по количеству заработанных призовых денег. Спортсменка выпускает собственную линию спортивной одежды, сотрудничает мировыми брендами. появляется на обложках журналов и откровенно рассказывает о том, как ее травили в детстве и юности из-за внешности, социального статуса и цвета кожи. Серена не только мотивирует женщин по всему миру, но и активно занимается благотворительностью: к примеру, благодаря ей были открыты две школы для малоимущих в Кении.
Бейонсе
Бейонсе прославилась в качестве участницы популярной группы Destiny’s Child. Ее менеджментом занимались родители, продюсеры... Ей все это надоело, и она стала успешной сольной исполнительницей и открыла собственный продюсерский центр, Теперь условия Бейонсе диктует только... сама Бейонсе. Она делает супершоу, сама ставит себе танцевальные номера, пишет песни, работает над созданием костюмов, зарабатывает миллиарды, радует поклонников по всему миру и любит петь о сильных, красивых, талантливых и уверенных в себе женщинах.
Лашана Линч
Фото: Getty
В июле появились сообщения о том, что британская темнокожая актриса Лашана Линч станет новым и первым в бондианы «агентом 007». В апреле 2020 года состоится мировая премьера 25-й части «бондианы» «Джеймс Бонд 25». По сюжету боевика, Бонд выходит на пенсию и отправляется на Ямайку, поэтому на время его отсутствия британская шпионская служба МИ6 выдает его кодовое имя новому оперативнику. «Бонда, разумеется, привлекает женщина 007, и он использует свои привычные уловки по соблазнению. Но он в растерянности, когда они не срабатывают с этой умной, молодой темнокожей женщиной, которая просто закатывает от него глаза и не собирается прыгать к нему в постель. Ну, точно не в начале», — цитирует инсайдера Daily Mail.
Холли Бэйли
Фото: Eastnews
Также в июле стало известно, что 19-летняя юная певица из R'n'B-дуэта Chloe&Halle Холли Бэйли сыграет диснеевскую принцессу Ариэль в новом фильме Disney «Русалочка» — игровом ремейке культового мультфильма. «После долгих и обширных поисков стало совершенно ясно, что Холли обладает той редкой комбинацией духа, сердца, молодости, невинности и сущности плюс великолепным певческим голосом — в общем, всеми внутренними качествами, необходимыми для того, чтобы сыграть эту культовую роль», — заявил режиссер Роб Маршалл. Фанаты Disney разделились на два лагеря: большинство в восторге, что Ариэль будет темнокожей, а вот некоторые считают, что это слишком.
Адвоа Абоа
Фото: DPA
В прошлом году Адвоа Абоа на вручении премии Британского совета моды Fashion Awards получила награду «Модель года». Адвоа помогает миллионам девушек тем, что открыто говорит о том, как боролась с зависимостью и депрессией, страхами и комплексами. Она создала онлайн-платформу GurlsTalk для молодых женщин, которые откровенно говорят здоровье, сексе и современной жизни. В 2017 году совместно с маркой Coach в Лондоне она провела фестиваль с общественными дискуссиями и другими активностями. Адвоа — феминистка, она открыто высказывает свое мнение на тему гендерных и расовых вопросов, работает над рекламными кампаниями и пробует сниматься в независимом кино.
Люпита Нионго
Фото: Global Look Press / face to face
Лупита Нионго дебютировала в качестве актрисы в фильме 2013 года «12 лет рабства», где сыграла рабыню и основного женского персонажа. Критиков впечатлила работы Нионго, и они стали отмечать ее в своих списках потенциальных кандидатов на соискание премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, которую она в итоге получила. В апреле 2014 года журнал People поместил Лупиту на первое место своего ежегодного списка самых красивых женщин. Потом она дебютировала на театральной сцене в пьесе Данайи Гурира Eclipsed, роль в которой принесла ей номинацию на премию «Тони» за лучшую женскую роль в пьесе.
Адут Акеч
Фото: Eastnews
Адут Акеч – модель 2018 года по версии профессионального жюри сайта главного модельного сайта Models.com. Из-за геноцида и гражданской войны в Южном Судане, откуда родом Адут, ее семья была вынуждена бежать в Австралию, где она начала модельную карьеру. Сейчас Акеч сотрудничает с топовыми модными брендами и своим примером доказывает девушкам из неблагополучных регионов, что можно и нужно стремиться к лучшей жизни.
Мишель Обама
Фото: Getty
Мишель Обарама вошла в историю как стильная, умная, дружелюбная и эффектная супруга первого темнокожего президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Ее много хвалили за отличное чувство стиля, удачные модные эксперименты, прекрасные манеры и отличное образование, а также различные полезные социальные программы.
Опра Уинфри
Фото: Getty
Одна из самых влиятельных и богатых женщин в мире, популярнейшая телеведущая Опра Уинфри не скрывает, что ее личная жизнь сложилась непросто. Будучи девятилетней девочкой, она подвергалась домогательствам со стороны братьев, дяди и их друзей, была изнасилована и забеременела в четырнадцать лет. Опра родила ребенка, который умер вскоре после рождения. После всех этих ужасов ее отправили к отцу, который к тому времени давно развелся с ее матерью и жил отдельно. Именно отец сделал образование главным приоритетом в жизни Опры, которая в итоге построила целую империю имени себя и теперь помогает девочкам из неблагополучных семей получать достойное образование и защищает их от насилия.
Холли Берри
Фото: Eastnews
Холли Берри стала первой афроамериканской представительницей США на конкурсе «Мисс мира» в 1986 году и первой темнокожей актрисой, получившей престижную кинопремию «Оскар» за главную женскую роль в фильме «Бал монстров» в 2001 году.
Наоми Кэмпбел
Фото: Global Look Press / Panoramic
Наоми Кемпбелл стала первой темнокожей моделью, появившейся на обложках французского и английского изданий журналов Vogue и Time. Она является одной из легендарных супермоделей 90-х, снимается в различных клипах и рекламных кампаниях в свои 49 лет, сотрудничает с Далай Ламой и активно занимаясь благотворительностью.
Вупи Голдберг
Фото: Getty
Вупи Голдберг не заканчивала актерские курсы, у нее нет профессионального образования и она, как и сама считает, далеко не красотка. В юности Вупи работала уборщицей и гардеробщицей, принимала участие в малоизвестных театральных постановках, а первый успех пришел к ней, когда она сыграла главную роль в спектакле, заменив в нем заболевшего главного актера. Потом Вупи появилась на Бродвее, в том числе — в нашумевшем мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда». В 1991 год Голдберг получила «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за роль второго плана в фильме знаменитом «Привидение».
Алиша Кис
Фото: Global Look Press / face to face
Алиша Кис — американская певица, пианистка, автор песен, выступающая в стилях ритм-энд-блюз, соул и неосоул, лауреат пятнадцати наград «Грэмми». Алиша является одной из самых успешных женщин мирового шоу-бизнеса. В последние несколько лет она пропагандирует не только феминизм, но и естественную женскую красоту, появляясь на красных дорожках и обложках глянцевых журналов без макияжа и сложных укладок, В одном из интервью Кис заявила, что продюсеры на протяжении многих лет пытались сделать из нее сексуально привлекательную куклу, а теперь она хочет быть самой собой. Потому что она прекрасна сама по себе, без макияжа, фотошопа и откровенных нарядов.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress
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