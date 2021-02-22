Тяжелое детство, комплексы и карьера без образования: 10 фактов о звезде TikTok Вале Карнавал

3. Страдала от издевательств одноклассников

Валя не скрывает, что в школе у нее были, мягко говоря, сложные отношения с одноклассниками. Больше всего над ней издевались из-за бедственного финансового положения семьи, а также из-за ее желания доказать всем, что она не хуже остальных.

4. Окончила девять классов и не стала продолжать обучение

Валя решила поступать в колледж после девяти классов школьного образования, но с учебой не вышло. Сегодня девушка говорит, что не призывает никого следовать ее примеру, но сама никогда не испытывала большого желания учиться и получать высшее образование.