Тяжелое детство, комплексы и карьера без образования: 10 фактов о звезде TikTok Вале Карнавал
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
1. Росла в бедной семье
Одна из самых популярных тикток-звезд России Валя Карнавал, также вошедшая в список самых богатых юных блогеров страны, недавно написала о себе книгу «Здарова, бандиты», в которой рассказала о своем прошлом. «Я родом из города Ростов-на-Дону, но все детство прожила в селе городского типа под названием Батайск. Это в 40 километрах от Ростова. Все мое детство мы жили бедно. Да, могу сказать, у меня была очень бедная семья. Бывало, что денег не хватало даже на хлеб. В школе все надо мной прикалывались из-за этого, издевались, подкалывали. <...> Пускай у нас была бедная семья, пускай у нас не было каких-то ярких эмоций и воспоминаний — за все мое детство мы только один раз были на море, и то на три дня, так что я вообще не поняла, что такое море, — мне было классно, мы тогда всей семьей были вместе.
Когда мне исполнилось 13 лет, мой отец умер от рака печени. <...> Подростки, с которыми я училась в школе, не понимали, что это такое, ведь у них такого не случалось. Я не виню их в том, что они меня не поддержали, хотя, наверное, мне нужна была какая-то помощь. Просто они с таким не сталкивались, не знали, как поддержать. Вместо этого они ходили, показывали на меня пальцем и говорили: "Вот, у нее папа умер. И у них бедная семья, они сейчас вообще забомжуют"», — поделилась она.
Фото: vk.com
2. Обожает родителей
Валя заявляет, что обожает своих родителей, которые навсегда останутся для нее ближайшими и дорогими людьми. «Моя мама самый искренний и добрый человек, самая лучшая мать на свете. Для меня моя мать — мой ангел-хранитель. Она всегда находила ко мне ключики, могла забрать все мои грусти и давала мне веру в себя», — рассказала она проекту «вМесте». Девушка также призналась, что ее отец много лет страдал от алкогольной зависимости (вместе с ним страдала и вся семья, в том числе старшие брат и сестра Вали), бросил пить только после того, как мать была ею беременна и обещала сделать аборт, если он не одумается. В итоге папа будущей звезды TikTok всю оставшуюся жизнь пил только воду и чай и был ей прекрасным отцом, которым она гордится. Кстати, сама Валя вообще не употребляет алкоголь.
Фото: Instagram Вали Карнавал
3. Страдала от издевательств одноклассников
Валя не скрывает, что в школе у нее были, мягко говоря, сложные отношения с одноклассниками. Больше всего над ней издевались из-за бедственного финансового положения семьи, а также из-за ее желания доказать всем, что она не хуже остальных.
4. Окончила девять классов и не стала продолжать обучение
Валя решила поступать в колледж после девяти классов школьного образования, но с учебой не вышло. Сегодня девушка говорит, что не призывает никого следовать ее примеру, но сама никогда не испытывала большого желания учиться и получать высшее образование.
Фото: Instagram Вали Карнавал
5. Комплексовала из-за лишнего веса
Чтобы быть стройной, Вале приходится ограничивать себя в еде. Она призналась, что на нервной почве могла себе позволить слишком много сладкого и вредного, после чего отражение в зеркале ее мало радовало. «Девочки! Есть надо меньше! Колбаса и вот это все нам не нужно. Надо себя держать в руках, тяжело, ну а что делать. Надо соблюдать диету. Я стараюсь вообще не есть вредную еду вроде чипсов и сухариков. Недавно на два месяца я перестала есть мясо, но потом снова вернула его в рацион», — раскрыла тиктокерша секреты стройности в эфире «Муз-ТВ».
6. У Вали большая натуральная грудь
Комментарии излишни.
Фото: Instagram Вали Карнавал
7. Решила сделать блоггинг главным делом своей жизни
Не самые легкие детство и юность, проблемы с одноклассниками, финансами и неуверенность в себе привели Валю к тому, что она захотела построить собственную реальность, в которой будет жить счастливо. Этим лучшим миром оказался интернет, в котором она смогла стать хозяйкой своей судьбы. Сегодня у нее более четырех с половиной миллионов фолловеров в Instagram и почти тринадцать миллионов поклонников в TikTok. Там она звезда и королева, а на бывших одноклассников... плевать!
Фото: Instagram Вали Карнавал
8. Обожает красивую одежду и считает себя шопоголиком
Когда-то Валя не могла одеваться в красивые вещи, зато теперь может позволить себе многое... По словам девушки, иногда она слишком увлекается шопингом и тратит на обновки очень внушительные суммы. В последнее время звезда TikTok решила бороться с шопоголизмом и усмирять свою неуемную страсть к приобретению модных обновок.
9. Занимается музыкой и снимается в кино
Фото: Instagram Вали Карнавал
Валя выпустила несколько синглов и высоко оценивает свои музыкальные способности. Недавно Карнавал начала сниматься в комедийном сериале телеканала «ТНТ» «Отпуск».
10. Скрывает личную жизнь
Вале приписывают романы с тиктокером Егором Шипом и певцом Егором Кридом. Сама она говорит, что ей не до романтических отношений, потому что работа и карьера у нее пока на первом месте.
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Фото: Instagram, vk.com, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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