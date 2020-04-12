Тодоренко в белоснежном платье с декольте, Лолита в прозрачном комбезе и другие яркие образы звезд за неделю
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Фото: Instagram
Регина Тодоренко поделилась с подписчиками в Instagram своим ретро-образом для съемок в шоу. Стилисты сделали певице и телеведущей необычную укладку и макияж с широкими стрелками в стиле 60-х. «Очень красиво, элегантно, изысканно», «Лучший образ», «Мэрилин Монро», «Оооо, просто нереально красива», «Шикарная», «Красавица», — собрала Регина десятки комплиментов.
Лолита Милявская
После расставания с мужем Лолита Милявская сильно похудела. Своей фигурой она в очередной раз похвасталась, примерив на съемках «Вечернего Урганта» концертный костюм телесного цвета, подчеркивающий все изгибы ее фигуры. «Как ты похудела!!!!!!! Выглядишь — просто шик», — восхитилась Валерия. «Какая худенькаяяяяяя», — вторит ей Катя Гордон. «Ого!!! Вот это я понимаю — самоизоляция!!! Огонь», — поддержала коллег Алена Хмельницкая. «Какая же ты красавица!!!! Обожаю», — присоединилась Анжелика Агурбаш. «Обалдеть, Лола! Ты не ешь ничего???» — удивилась Ирина Салтыкова. «Ого, красотка какая», — отреагировала певица Слава. «Вот это вауууууу», — присоединился Денис Клявер. «Секс-бомб! Секс-бомб», — напевает Эвелина Бледанс в комментариях.
Екатерина Варнава
Пока звезды сидят дома в самоизоляции и в основном публикуют в Instagram фотографии в домашней одежде, Екатерина Варнава решила отличиться и предстала перед подписчиками в образе шальной императрицы. Игривая мушка, дерзкое декольте и высокая прическа... Поклонники оценили эффектные снимки. «Шикарная мушка!», «Мадам Помпадур», «Я балдею от этой женщины!!!», «Обалденная!!!!», «Ну королева Екатерина !!!», «Шальная императрица!», «Так похожа на героиню из сериала "Куртизанки"... клёво», «О боже, сама Маркиза Де Варнавур», «Королевна», «Екатерина...... Вы реально Великая», «Катюша вид бомба», «Екатерина, Вы шакарная!!!», — написали они в комментариях.
Мария Погребняк
Фото: Instagram
Мария Погребняк показала, как наряжается дома во время самоизоляции. «Какой цвет выбрать для домашнего ужина?», — подписала она снимки в эффектных платьях.
Надежда Оболенцева
Надежда Оболенцева показала, как ходит к мужу, режиссеру Резо Гигинеишвили на свидания ... в соседнюю комнату. «Настроение романтичное, вооружилась красной помадой и пошла к мужу... в кабинет, отвлекать))», — рассказала она.
Альбина Джанабаева
В четверг, 9 апреля, популярной певице Альбине Джанабаевой исполнится 41 год. «Достала свой лучший наряд, собираюсь с мыслями, ведь важно красиво прийти в этот мир, не смотря ни на что. Родители, у вас девочка, скоро, до встречи! Время пошло...... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.........» — подписала она фото, на котором позирует в красном боди и туфлях на каблуках.
Марина Зудина
Марина Зудина опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на которых позирует в черном брючном костюме и соблазнительном кружевном бюстгальтере. Выглядит актриса, которой в начале сентября исполнится 55 лет, просто шикарно. «Вы такая красивая!», «Роковая красотка!», «От декольте стало жарко», «Шикарная женщина», «А на фото удивительно Прекрасны», «Вот глядя на вас, появляется гораздо больший стимул похудеть и заняться собой, чем то, что свои джинсы я больше не влажу », «Какая вы чудесная и внешне и самое главное внутренне», — написали поклонники в комментариях.
Мария Кожевникова
Фото: Instagram
Мария Кожевникова уже не первый раз доказывает, что элегантные костюмы ей, определенно, к лицу. 35-летняя звезда сериала «Универ» примерила эффектную брючную тройку и получила море комплиментов от поклонников.
Ани Лорак
Фото: Instagram
Ани Лорак поделилась с подписчиками красивой фотографией, на которой она предстала в образе Клеопатры. Ани, облаченная в сверкающий топ и прозрачную юбку, продемонстрировала на снимке идеальный пресс. Завершили образ артистки крупные колье и серьги и оригинальное украшение на голове.
Кети Топурия
Кети Топурия поделилась с подписчиками кадром из красивой фотосессии. Для нее стилисты придумали артистке необычный образ: одели Кети в белую одежду, заплели объемные косы, нанесли яркий макияж. А изюминкой стало колечко в губе.
Глюк’Оzа
Глюк’Оzа опубликовала фото, на которых позирует в костюме-двойке из кроп-топа с экстремально глубоким декольте и брюками-клеш с завышенной талией. Геометричный принт и все оттенки кораллового цвета задают тон образу. В нем они зарифмованы с босоножками на платформе и массивном каблуке в оттенке серебристый металлик — напоминающие те самые, которые были на острие моды в эпоху диско.
«Есть жизнь, которая замерла. Но мечтать и строить планы нам вряд ли кто-то помешает! Я, например, когда закончится это заточение, точно отправлюсь путешествовать! Туда, где есть солнце и новые эмоции! Хочется проживать каждый день так, будто этот день последний! Солнце и свобода — и есть награда!» — прокомментировала певица новый пост в Instagram.
Кристина Асмус
Фото: Instagram
Кристина Асмус показала всем, что и в домашней обстановке можно выглядеть шикарно. Актриса опубликовала фото, на котором лежит на диване в шелковом халате и босоножках на каблуках. «Срочно нужны советы!!!!!!! Как перестать жрать?! Как заставить себя делать что-то полезное?! Как ложиться спать раньше 5 утра?! Как научиться делать маникюр в домашних условиях?!! И как не пропустить свой др?!», — написала она под снимком, демонстрирующим ее длинные стройные ноги.
Фото: Instagram
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