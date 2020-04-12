Тодоренко в белоснежном платье с декольте, Лолита в прозрачном комбезе и другие яркие образы звезд за неделю

Глюк’Оzа опубликовала фото, на которых позирует в костюме-двойке из кроп-топа с экстремально глубоким декольте и брюками-клеш с завышенной талией. Геометричный принт и все оттенки кораллового цвета задают тон образу. В нем они зарифмованы с босоножками на платформе и массивном каблуке в оттенке серебристый металлик — напоминающие те самые, которые были на острие моды в эпоху диско.

«Есть жизнь, которая замерла. Но мечтать и строить планы нам вряд ли кто-то помешает! Я, например, когда закончится это заточение, точно отправлюсь путешествовать! Туда, где есть солнце и новые эмоции! Хочется проживать каждый день так, будто этот день последний! Солнце и свобода — и есть награда!» — прокомментировала певица новый пост в Instagram.

Кристина Асмус