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Шикарная женщина: Марина Зудина опубликовала эффектные фото в стильном костюме и кружевном белье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova

54-летняя популярная актриса Марина Зудина покорила подписчиков новыми эффектными снимками, продемонстрировав стройную фигуру.

Марина Зудина опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на которых позирует в черном брючном костюме и соблазнительном кружевном бюстгальтере.

В подписи к снимкам актриса порассуждала о том, как эпидемия коронавируса и вынужденная самоизоляции поменяла ее отношение к жизни и окружающим: «В жизни бывают периоды, когда люди вокруг очень проявляются и ты начинаешь гораздо больше понимать, кто есть кто на самом деле... Карантин или «праздничные дни» очень многое выявляют... Понятно, что если бы нам всем сказали, что никто из нас не понесет финансовых убытков, и нам всем все компенсируют,мы бы гораздо легче перенесли все эти временные ограничения... Поэтому дело не только и не столько в самоизоляции, а скорее в нашей социальной незащищенности...А еще сталкиваешься с тем,что те, на кого рассчитываешь,ссылаясь на Карантин, мало интересуются тобой...),а малознакомые люди звонят и предлагают реальную помощь...)) так что для меня есть и польза в том, что сейчас происходит... Начинаешь реальнее все оценивать и ценить ..! Поэтому сейчас время не только для того, чтобы разобрать старые вещи, архивы, убраться в квартире..., но и для того, чтобы рассчистить свое личное пространство от всего не настоящего и лишнего...)!».

Подписчиков Марины Зудиной, конечно, больше заинтересовали фотографии, а не рассуждения. Что неудивительно. Выглядит актриса, которой в начале сентября исполнится 55 лет, просто шикарно. «Вы такая красивая!», «Роковая красотка!», «От декольте стало жарко», «Шикарная женщина», «А на фото удивительно Прекрасны», «Вот глядя на вас, появляется гораздо больший стимул похудеть и заняться собой, чем то, что свои джинсы я больше не влажу », «Какая вы чудесная и внешне и самое главное внутренне», — пишут поклонники в комментариях.

Фото: Instagram, пресс-служба, globallookpress

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