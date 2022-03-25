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Танцевала, любила и пела: почему красотка Пенни из «Грязных танцев» бросила карьеру актрисы

Синтия Роудс начала свой путь в искусстве как танцовщица, но прославилась благодаря кино. Всемирную известность ей принесла роль Пенни в романтической драме «Грязные танцы». Фильмография актрисы состоит менее чем из двух десятков проектов, хотя Роудс имела все шансы стать суперзвездой. Но на взлете карьеры она отказалась от нее... Рассказываем почему.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Синтия Роудс в роли Пенни Джонсон, «Грязные танцы»

Фото: Кадр фильма

Синтия Роудс родилась в 1956 году в семье ярых баптистов. Родители воспитывали ее в строгости, и это отложило отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь. Девушка с юности занималась танцами и достигла в хореографии высокого мастерства.

Карьеру она начала как танцовщица, а после попала в кино. Известна она была и как певица. В начале 1980-х снялась в фильмах «Танец-вспышка», «Остаться в живых» с Джоном Траволтой (снял фильм Сильвестр Сталлоне), «Охота на роботов».

Сталлоне так говорил об актрисе: «Скорее она бросит карьеру, чем сделает то, что разочарует ее родителей». И правда, Синтия ни разу не скомпрометировала себя ни скандалами, ни громкими романами, ни откровенными фотосессиями (ее приглашали украсить собой обложку журнала Playboy).

В «Остаться в живых» Синтия Роудс в паре с Фрэнком Сталлоне исполнила главный саундтрек.

«Остаться в живых», 1983 год

«Остаться в живых», 1983 год

В 1987 году состоялась премьера мелодрамы «Грязные танцы», где Синтия сыграла Пенни Джонсон, учителя хореографии, танцовщицу и лучшую подругу героя Патрика Суэйзи Джони Кассла.

В фильме Роудс продемонстрировала весь свой актерский потенциал и природную красоту. «Грязные танцы» пересматривает уже не первое поколение зрителей.

«Грязные танцы», 1987 год

«Грязные танцы», 1987 год

Фото: Кадр фильма

Снималась Синтия и в клипах известных в то время музыкантов Bee Gees, Ричарда Маркса и других. В 1987 году Маркс выпустил видео на песню Don`t Mean Nothing, во время съемок которого у него начался роман с красоткой Роудс (она была на 7 лет старше).

Два года спустя они поженились. И затем один за одним у них родилось три сына — Брендон, Лукас и Джесси.

И материнство перевесило желание продолжать сниматься, Синтия Роудс завершила карьеру, посвятив себя мужу (который становился все более успешным) и детям.

«Я не переставая буду повторять, как мне повезло встретить Синтию. Она не просто идеальная мать и жена, она невероятный человек, друг и партнер в жизни», — говорил Ричард Маркс.

Ричард Маркс и Синтия Роудс

Ричард Маркс и Синтия Роудс

Фото: East News

Последний фильм с участием актрисы «Проклятие хрустального глаза» вышел в 1991 году. Синтия ушла в тень семьи и известного мужа.

В 2014-м Маркс и Роудс шокировали общественность известием о разводе после 25 лет брака. Что стало причиной развала семьи, они называть не стали. «Я не стал бы обсуждать это даже с самыми близкими людьми, — заявил тогда музыкант в интервью изданию People. — Но я отношусь к бывшей жене с большим уважением».

Через год Маркс женился на модели и телеведущей Дэйзи Фуэнтес.

Синтия Роудс в 2017 году

Синтия Роудс в 2017 году

Фото: Соцсети

Больше 20 лет Синтия Роудс не общается с прессой. Она живет тихой жизнью южанки, заботится о детях... И лишь в 2017 году журналисту Рэндаллу Джонсу удалось случайно поговорить с экс-актрисой.

«Можно вывести девушку с Юга, но нельзя вывести Юг из девушки, — так по-доброму он описал Синтию. — Она аномалия, женщина, совершенно лишенная эго, но уверенная в себе, верная своим принципам, ориентирам в жизни и любимым людям».

Фото: кадры фильмов, кадры видео, соцсети, East News, Getty Images

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