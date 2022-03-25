Танцевала, любила и пела: почему красотка Пенни из «Грязных танцев» бросила карьеру актрисы
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Фото: Кадр фильма
Синтия Роудс родилась в 1956 году в семье ярых баптистов. Родители воспитывали ее в строгости, и это отложило отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь. Девушка с юности занималась танцами и достигла в хореографии высокого мастерства.
Карьеру она начала как танцовщица, а после попала в кино. Известна она была и как певица. В начале 1980-х снялась в фильмах «Танец-вспышка», «Остаться в живых» с Джоном Траволтой (снял фильм Сильвестр Сталлоне), «Охота на роботов».
Сталлоне так говорил об актрисе: «Скорее она бросит карьеру, чем сделает то, что разочарует ее родителей». И правда, Синтия ни разу не скомпрометировала себя ни скандалами, ни громкими романами, ни откровенными фотосессиями (ее приглашали украсить собой обложку журнала Playboy).
В «Остаться в живых» Синтия Роудс в паре с Фрэнком Сталлоне исполнила главный саундтрек.
В 1987 году состоялась премьера мелодрамы «Грязные танцы», где Синтия сыграла Пенни Джонсон, учителя хореографии, танцовщицу и лучшую подругу героя Патрика Суэйзи Джони Кассла.
В фильме Роудс продемонстрировала весь свой актерский потенциал и природную красоту. «Грязные танцы» пересматривает уже не первое поколение зрителей.
Фото: Кадр фильма
Снималась Синтия и в клипах известных в то время музыкантов Bee Gees, Ричарда Маркса и других. В 1987 году Маркс выпустил видео на песню Don`t Mean Nothing, во время съемок которого у него начался роман с красоткой Роудс (она была на 7 лет старше).
Два года спустя они поженились. И затем один за одним у них родилось три сына — Брендон, Лукас и Джесси.
И материнство перевесило желание продолжать сниматься, Синтия Роудс завершила карьеру, посвятив себя мужу (который становился все более успешным) и детям.
«Я не переставая буду повторять, как мне повезло встретить Синтию. Она не просто идеальная мать и жена, она невероятный человек, друг и партнер в жизни», — говорил Ричард Маркс.
Фото: East News
Последний фильм с участием актрисы «Проклятие хрустального глаза» вышел в 1991 году. Синтия ушла в тень семьи и известного мужа.
В 2014-м Маркс и Роудс шокировали общественность известием о разводе после 25 лет брака. Что стало причиной развала семьи, они называть не стали. «Я не стал бы обсуждать это даже с самыми близкими людьми, — заявил тогда музыкант в интервью изданию People. — Но я отношусь к бывшей жене с большим уважением».
Через год Маркс женился на модели и телеведущей Дэйзи Фуэнтес.
Фото: Соцсети
Больше 20 лет Синтия Роудс не общается с прессой. Она живет тихой жизнью южанки, заботится о детях... И лишь в 2017 году журналисту Рэндаллу Джонсу удалось случайно поговорить с экс-актрисой.
«Можно вывести девушку с Юга, но нельзя вывести Юг из девушки, — так по-доброму он описал Синтию. — Она аномалия, женщина, совершенно лишенная эго, но уверенная в себе, верная своим принципам, ориентирам в жизни и любимым людям».
Фото: кадры фильмов, кадры видео, соцсети, East News, Getty Images