Танцевала, любила и пела: почему красотка Пенни из «Грязных танцев» бросила карьеру актрисы

Синтия Роудс родилась в 1956 году в семье ярых баптистов. Родители воспитывали ее в строгости, и это отложило отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь. Девушка с юности занималась танцами и достигла в хореографии высокого мастерства.

Карьеру она начала как танцовщица, а после попала в кино. Известна она была и как певица. В начале 1980-х снялась в фильмах «Танец-вспышка», «Остаться в живых» с Джоном Траволтой (снял фильм Сильвестр Сталлоне), «Охота на роботов».

Сталлоне так говорил об актрисе: «Скорее она бросит карьеру, чем сделает то, что разочарует ее родителей». И правда, Синтия ни разу не скомпрометировала себя ни скандалами, ни громкими романами, ни откровенными фотосессиями (ее приглашали украсить собой обложку журнала Playboy).