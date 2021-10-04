«Такси» 23 года спустя: как изменились Сами Насери, Марион Котийяр и другие звезды фильма

До съемок в «Такси» Сами Насери (настоящее имя Саид, — прим. ред.) успел засветиться в нескольких фильмах, в том числе в эпизоде легендарного боевика с Натали Портман и Жаном Рено «Леон». Роль Даниэля сделала актера по-настоящему знаменитым.

Всего артист сыграл в 56 проектах. Но в последние годы его имя звучит не только в связи с громкими премьерами, но и громкими скандалами. Насери известен тем, что неоднократно нарушал закон. Его несколько раз арестовывали за побои, оскорбления, превышение скорости и вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Насери даже попадал за решетку за драки. За свое поведение он платил и внушительные штрафы.