«Такси» 23 года спустя: как изменились Сами Насери, Марион Котийяр и другие звезды фильма
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Фото: Kinopoisk.ru
Люк Бессон написал сценарий первой серии «Такси» всего за 30 дней. Фильм получился захватывающим и зрелищным, сцены погони в нем снимали операторы «Формулы-1». Сниматься в картине режиссер Жерар Пирес пригласил уже опытных, но малоизвестных актеров Марион Котийяр, Сами Насери и Фредерика Дифенталя. После премьеры ленты они стали известными далеко за пределами родной Франции.
Сами Насери
Даниэль
До съемок в «Такси» Сами Насери (настоящее имя Саид, — прим. ред.) успел засветиться в нескольких фильмах, в том числе в эпизоде легендарного боевика с Натали Портман и Жаном Рено «Леон». Роль Даниэля сделала актера по-настоящему знаменитым.
Всего артист сыграл в 56 проектах. Но в последние годы его имя звучит не только в связи с громкими премьерами, но и громкими скандалами. Насери известен тем, что неоднократно нарушал закон. Его несколько раз арестовывали за побои, оскорбления, превышение скорости и вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.
Насери даже попадал за решетку за драки. За свое поведение он платил и внушительные штрафы.
В 2018-м Сами Насери в московском ночном клубе подрался с жителем Беларуси. На следующий день СМИ облетели фото, судя по которым известному актеру немало досталось. Но через два месяца расследования полиция отказала в возбуждении уголовного дела, так как зачинщиком драки признали самого Насери.
Насери уже 60 лет. И за последние годы он сильно изменился и постарел, но не лишился своего былого шарма. Он по-прежнему много снимается, но успех «Такси» пока не смог повторить. В ближайшее время на экраны выйдут еще две работы с его участием.
У Сами есть взрослый сын Джулиан, и уже много лет он счастлив в браке с актрисой Мари Гийяр.
Фредерик Дифенталь
Эмильен
Фредерик мог бы и не стать актером вовсе. В 15 лет он бросил школу и отправился зарабатывать первые деньги — устроился на работу в гостиницу. После Дифенталь выучился на парикмахера и стал делать людей красивыми. Но все же в какой-то момент он понял, что хочет быть артистом. Больше всего его привлекало амплуа комедианта. Тогда Фредерик стал посещать актерские курсы.
К 1998 году, когда состоялась премьера «Такси», он снялся в нескольких картинах. И все же франшиза, где ему досталась роль забавного полицейского, стала самым успешным проектом в его карьере.
Фредерик Дифенталь играет в театре и в кино. В 2020-м он снялся в известном сериале «Все начинается здесь».
Дифенталь счастлив со второй супругой актрисой Гвендолин Амон. 53-летний актер активно ведет Instagram, где делится с поклонниками кадрами из жизни счастливого семьянина.
Марион Котийяр
Лилли
Марион Котийяр стала самой успешной актрисой из всего каста «Такси». Изящной француженке даже покорился Голливуд. Она снималась в лентах «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Союзники» ( с Брэдом Питтом), «Начало» (с Леонардо Ди Каприо), а за главную роль в фильме «Жизнь в розовом цвете» получила «Оскар».
С 2007 года Марион живет с актером Гийомом Кане. У пары растут сын Марсель и дочь Луиз.
46-летняя Котийяр — ярый борец за права животных, она состоит в «Гринпис».
Эмма Сьоберг
Петра
Эмма Сьоберг родилась в Стокгольме. В молодости она была востребованной моделью, сотрудничавшей с мировыми брендами. Лицо девушки появлялось на десятках обложек глянцевых изданий.
Ее карьера в кино началась в 1998-м, а уже через три года Эмма снялась в «Такси». Всего на ее счету 15 фильмов.
Эмма Сьоберг (по мужу Виклунд) с семьей живет в Швеции. Там она ведет собственное шоу на ТВ. В 53 года все еще работает моделью и выходит на подиум. Несколько лет назад в прессе появилась информация, что модель развелась с мужем телепродюсером Хансом Виклундом после 13 лет брака. Но Instagram Эммы доказывает обратное: пара счастлива вместе. У супругов есть двое взрослых детей — дочь Тюра и сын Элис.
Бернар Фарси
Комиссар Жибер
Бернар Фарси окончил Консерваторию драматического искусства в Лионе, после переехал в Париж. В кино дебютировал в 1983 году («Луна в сточной канаве»). До тех пор, пока его не пригласили сниматься в «Такси», артист исполнял в основном роли второго плана. Но после работы в проекте Люка Бессона и Жерара Пиреса открыл в себе комедийный талант.
В 2006 году Фарси получил похвалы критиков за игру в фильме «Великий Шарль», где исполнил роль Шарля де Голля. Также успешными картинами с участием Бернара стали «Братство волка» и «Вечернее платье».
Сейчас актеру 72 года.
Эдуард Монтут
Ален
Эдуард Монтут сыграл в более чем 80 лентах, но франшиза «Такси» принесла ему наибольшую славу. Также успешными стали для него сериал «Пересекая черту» и драма «Маленькие секреты».
В ближайшее время к премьере готовятся еще три фильма с участием 50-летнего артиста.
Фото и видео: Kinopoisk.ru, кадры фильма, Getty Images, Instagram, Jonathan Rebboah, Frederick Injimbert, Isabelle Vautier, Alberto Ortega, Jean-Claude Cohen, Kika Press/ Global Look press