Марион Котийяр вышла в «цветочных» брюках и абсолютно прозрачном топе

Марион выстроила образ вокруг принтованных скинни-брюк, подчеркивающих фигуру с выгодных ракурсов. В фокусе — оптические эффекты: кажется, что актриса рискнула и добавила «хищные» мотивы, но нет. При детальном рассмотрении на брюках «распускаются» сотни камелий, знаковых для модного Дома Chanel.

Зарифмована деталь с топом из прозрачного черного шифона, а для сохранения интриги в образ добавлен укороченный жакет, стилизованный под фрак. К образу подобрана биколорная микросумка кросс-боди и футуристичные туфли цвета металлик. Финальный штрих — пара акцентных серег.