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Марион Котийяр вышла в «цветочных» брюках и абсолютно прозрачном топе

Марион Котийяр передает привет из Парижа, где состоялась премьера фильма Bigger Than Us режиссера Флора Вассера. В чинном монохромном образе Chanel 45-летняя актриса поставила эффектные акценты, и некоторые трюки мы настоятельно рекомендуем взять на вооружение. Особенно хмурой осенью, когда погода диктует курс на темные цвета.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Марион Котийяр

Фото: Globallook

Марион выстроила образ вокруг принтованных скинни-брюк, подчеркивающих фигуру с выгодных ракурсов. В фокусе — оптические эффекты: кажется, что актриса рискнула и добавила «хищные» мотивы, но нет. При детальном рассмотрении на брюках «распускаются» сотни камелий, знаковых для модного Дома Chanel.

Зарифмована деталь с топом из прозрачного черного шифона, а для сохранения интриги в образ добавлен укороченный жакет, стилизованный под фрак. К образу подобрана биколорная микросумка кросс-боди и футуристичные туфли цвета металлик. Финальный штрих — пара акцентных серег.

Марион Котийяр

Марион Котийяр

Фото: Globallook

Не так давно скинни-джинсы примеряла и сама Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская показала фигуру во всей красе, вооружилась брутальными ботинками и отправилась на урок по скалолазанию. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook