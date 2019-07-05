Стальной пресс, упругое тело, тонкая талия: Рудова, Лобода и другие звезды с самыми спортивными фигурами

Наталья Рудова
Фото: Instagram
Звезда сериалов «Универ» и «Татьянин день» Наталья Рудова снимается в кино, телесериалах, музыкальных клипах и различных фотосессиях. У одной из самых соблазнительных девушек российского шоу-бизнеса более трех миллионов подписчиков в Instagram, в котором она регулярно публикует довольно откровенные снимки. Показать Наталье действительно есть что: она регулярно занимается спортом, «прокачивает» свое тело и, вполне заслуженно, гордится результатами.
Настасья Самбурская
Фото: Instagram
Коллега Натальи Рудовой по «Универу» Настасья Самбурская известна многим благодаря своей маниакальной приверженности ЗОЖу. Актриса занимается спортом, ест только полезную пищу и в различных интервью регулярно говорит о том, как важно быть подтянутым и здоровым. Недавно Настасья призналась, что сделала перерыв в тренировках, потом сказала, что поправилась, а буквально на днях вдруг заявила, что впервые за долгое время полностью довольна своим телом.
Анастасия Решетова
Фото: Instagram
Анастасия Решетова — еще одна большая любительница фотографий с пляжа и из спортзала. Настя поддерживает себя в прекрасной форме, питается, в основном, овощами и фруктами, ратует за здоровый образ жизни. В последние несколько месяцев Решетова не может похвастаться осиной талией. так как совсем скоро родит ребенка своему жениху, рэперу Тимати.
Нюша
Фото: Instagram
Нюша, недавно впервые ставшая мамой, откровенно рассказала фолловерам, как приходила в форму после родов: «СЕМЬ месяцев. Ровно столько прошло с рождения нашей малышки и перерождения моей души и тела. Несмотря на то, что выступать я начала практически сразу, понадобилось время и МНОГО работы над собой, чтобы вернуться к привычной форме... Я наблюдала удивительные изменения своего тела во время беременности и никогда их не стеснялась... внутри всегда чувствовала себя окрылённой. Процесс возвращения в форму для каждой девушки очень индивидуален... Лично я не спешила меняться в первые две недели, изнурять себя тренировками и постепенно вводила специальное питание и спортивные упражнения в свой режим».
Светлана Лобода
Фото: Instagram
Суперженщина Светлана Лобода даже не хвастается тем, что в кратчайшие сроки вышла из декрета, и не делится особыми секретами похудения. Главный секрет певицы в том, что она работает над собой 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Про лень, поблажки и модный в последнее время бодипозитив Лобода не слышала.
Ольга Бузова
Фото: Instagram
Обладательница точеной фигуры Ольга Бузова зачем-то продолжает отвечать задирающим ее критикам на комментарии о своем скромном размере бюста. Ольга может похвастаться упругим телом, стальным прессом, осиной талией... Дальше можно не продолжать. В общем, все со спортивной фигурой у Бузовой прекрасно.
Анна Хилькевич
Фото: Instagram
Мама двоих детей Анна Хилькевич мечтает о третьем ребенке. С такими формами и волей к самосовершенствованию желаем актрисе родить еще как минимум троих — ее фигуре это явно не повредит.
Ирена Понарошку
Фото: Instagram
Одна из самых отчаянных зожниц российского шоу-бизнеса Ирена Понарошку знает все и даже больше о правильных тренировках, детоксе, похудении и полезной пищи. В итоге выглядит мама двоих детей на все... шестнадцать.
Наталья Чистякова-Ионова
Фото: Instagram
Мама троих детей Наталья Чистякова-Ионова очень любит демонстрировать себя во всей красе на красных дорожках, в соцсетях, в откровенных фотосессиях и клипах. Некоторые осуждают ее за это, а мы поддерживаем! Певица работает над собой регулярно и может похвастаться потрясающей фигурой, которую прятать не стоит. Смотрите, не завидуйте и вдохновляйтесь.
Ксения Собчак
Фото: Instagram
Ксения Собчак регулярно занимается йогой, плавает в бассейне, холит себя и лелеет. Результат налицо — ее подтянутой фигуре могут позавидовать многие.
Елена Перминова
Фото: Instagram
Многодетная мама Елена Перминова — еще одна модель для подражания. В своем Instagram Лена не раз показывала, что для отличной фигуры вовсе не нужны деньги и уйма времени. В любую свободную минуту она стелит коврик на пол и начинает работу над собой. Правда, с генами повезло не всем так, как Перминовой. Дерзайте!
Валерия
Фото: Instagram
Валерия тоже призналась, что в любую свободну минуту расстилает коврик и занимается йогой, тренируется, прокачивает себя. Для самосовершенствования ей вовсе не нужен личный тренер и спортзал (хотя и этого никто не отменял). В результате певица и многодетная мама демонстрирует потрясающую фигуру в бикини на шестом десятке.
Елена Темникова
Фото: Instagram
Елена Темникова была мечтой миллионов мужчин во время своего участия в группе SEREBRO. После ухода Лены из проекта и рождения у нее дочки ничего не изменилось. Почему? Потому что умеет работать над собой и стремится к совершенству.
Елена Летучая
Фото: Instagram
Елена Летучая любит серфинг, плавание и красивую себя. А мы, в том числе за это, любим Лену. Когда смотришь на телеведущую в бикини, как говорится, глаз отдыхает.
Текст: Роман Страстный
Фото: Instagram, Getty, East News, Starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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