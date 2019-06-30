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«Я довольна своим телом»: Настасья Самбурская поделилась горячим видео с отдыха

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Настасья Самбурская

Фото: Instagram Настасьи Самбурской
Актриса наслаждается отдыхом и демонстрирует идеальную фигуру.

32-летняя Настасья Самбурская не скрывает, что уже долгое время не посещает спортзал, однако это никак не отражается на ее фигуре. «Я не знаю, что с этим делать, но телефон таки ломится от сексуальных снимков и видеозаписей. И это наверное впервые, за долгое время, когда я довольна своим телом, причём не имея тренировок уже более 3 месяцев... вывод... вывода нет. но есть купальник от человека, который берет обычное боди и вырезает из него вот такие индивидуальные шедевры», — написала актриса под новым видео в своем Instagram.

«Лицезрела сегодня это творчество лично:)) масса удовольствия от вашего ухоженного и сексуального вида! Вы - прекрасны:) весь пляж не отрываясь смотрел на создание этого творческого шедевра», «Шикарное тело», «Ну что сказать! Хот! Хотхотхот», «Можно ещё что-то напишу? Тот мущщина, который потерял такую женщину - большой неудачник по жизни», «Тело и вправду огонь», «Просто невероятная фигура», «Вы очень круто выглядите!!!!!!Не знаю, что Вы колите и как ухаживаете за собой, но на фоне "одинаковых"порезанных и наколотых кукол, которые вкладывают уйму денег в операции — Вы бомбическая», — осыпали Настасью комплиментами фолловеры.

А вам нравится, как выглядит Настасья Самбурская?

Больше о Настасье Самбурской вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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