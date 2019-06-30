«Я довольна своим телом»: Настасья Самбурская поделилась горячим видео с отдыха

32-летняя Настасья Самбурская не скрывает, что уже долгое время не посещает спортзал, однако это никак не отражается на ее фигуре. «Я не знаю, что с этим делать, но телефон таки ломится от сексуальных снимков и видеозаписей. И это наверное впервые, за долгое время, когда я довольна своим телом, причём не имея тренировок уже более 3 месяцев... вывод... вывода нет. но есть купальник от человека, который берет обычное боди и вырезает из него вот такие индивидуальные шедевры», — написала актриса под новым видео в своем Instagram.