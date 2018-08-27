Богатые тоже платят: Спирс, Лопес и другие звезды, которые вынуждены содержать бывших мужей

В середине августа суд, рассматривавший спор 36-летней певицы Бритни Спирс и отца ее двоих сыновей, 40-летнего танцора Кевина Федерлайна, вынес неудовлетворительное для певицы решение. Звездная мама должна оплатить судебные издержки бывшего мужа, которые составляют около 110 тысяч долларов. Спирс и Федерлайн развелись десять лет назад, но Кевин все не унимается. Так, узнав недавно, что доходы бывшей жены возросли, он решил, что ему не хватает 20 тысяч долларов ежемесячно на содержание сыновей, 11-летнего Джейдена и 12-летнего Шона Престона, которые большую часть времени проводят под его присмотром, и потребовал не 30, не 40, а целых 60 тысяч долларов.

«Шону и Джейдену может быть некомфортно каждый раз менять общую обстановку и уровень жизни, приезжая к отцу, который зарабатывает намного меньше, чем его бывшая жена», — обосновал иск адвокат Федерлайна. Дело в том, что Бритни зарабатывает 35 миллионов, тогда как он — всего 35 тысяч. Сама Спирс в корне не согласна с повышением суммы алиментов, так как подозревает, что биологический отец ее сыновей содержит не только их, но и нынешнюю супругу Викторией Принс, их общих двоих детей, а также дочь, родившуюся от прежних отношений. Всего у Кевина Федерлайна шестеро детей от разных женщин.

Холли Берри