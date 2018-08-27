Богатые тоже платят: Спирс, Лопес и другие звезды, которые вынуждены содержать бывших мужей

Бритни Спирс
В середине августа суд, рассматривавший спор 36-летней певицы Бритни Спирс и отца ее двоих сыновей, 40-летнего танцора Кевина Федерлайна, вынес неудовлетворительное для певицы решение. Звездная мама должна оплатить судебные издержки бывшего мужа, которые составляют около 110 тысяч долларов. Спирс и Федерлайн развелись десять лет назад, но Кевин все не унимается. Так, узнав недавно, что доходы бывшей жены возросли, он решил, что ему не хватает 20 тысяч долларов ежемесячно на содержание сыновей, 11-летнего Джейдена и 12-летнего Шона Престона, которые большую часть времени проводят под его присмотром, и потребовал не 30, не 40, а целых 60 тысяч долларов.
«Шону и Джейдену может быть некомфортно каждый раз менять общую обстановку и уровень жизни, приезжая к отцу, который зарабатывает намного меньше, чем его бывшая жена», — обосновал иск адвокат Федерлайна. Дело в том, что Бритни зарабатывает 35 миллионов, тогда как он — всего 35 тысяч. Сама Спирс в корне не согласна с повышением суммы алиментов, так как подозревает, что биологический отец ее сыновей содержит не только их, но и нынешнюю супругу Викторией Принс, их общих двоих детей, а также дочь, родившуюся от прежних отношений. Всего у Кевина Федерлайна шестеро детей от разных женщин.
Холли Берри
Холли Берри недавно заявила, что больше никогда не выйдет замуж и вообще решила отказаться от серьезных отношений с мужчинами, чтобы жить в свое удовольствие. Неудивительно, ведь со спутниками жизни актрисе не очень везло. К примеру, отец ее дочери Налы, манекенщик Габриель Обри потребовал от нее алименты в размере 16 тысяч долларов. Обри заявил, что пока Берри будет занята на съемках, он будет занят воспитанием дочери и не сможет нормально работать. Впоследствии актриса пыталась через суд сократить сумму выплат, потому что Нала не так уж много времени проводит с отцом. Однако суд отказал Берри и обязал выплачивать алименты до тех пор, пока дочери не исполнится 19 лет.
Дженнифер Лопес
Одна из самых некрасивых историй, связанных с алиментами, случилась с Дженнифер Лопес. Певица прожила в браке с танцором своей группы Крисом Джаддом меньше года, а вот потратить нервов и денег ей пришлось немало. Во время бракоразводного процесса Джадд требовал от Лопес ежемесячное содержание, а также угрожал выпустить книгу, в которой собирался в подробностях описать их интимную жизнь. Дженнифер предпочла отделаться от недостойного горе-супруга одной крупной выплатой и осчастливила Криса 18-ю миллионами, за которые купила его молчание.
Мелани Браун
Недавно стало известно и о не самой счастливой личной жизни Мелани Браун. Экс-участница группы Spice Girls развелась с кинопродюсером Стивеном Белафонте, потому что устала терпеть домашнее насилие. В итоге суд обязал певицу содержать бывшего мужа в течение трех лет после развода, потому что сам он пока не в состоянии себя обеспечивать.
Мадонна
Мадонна и Гай Ричи были женаты почти десять лет и официально оформили развод в 2008 году. В ходе бракоразводного процесса режиссер повел себя достойно и ничего от супруги не требовал, но суд решил иначе... В итоге, по данным британских СМИ, певица выплатила бывшему мужу от $76 млн до $92 млн, в том числе отдав ему их общее огромное имение с усадьбой, расположенное в графстве Уилтшир.
Ким Бейсингер
Надеемся, Ким Бейсингер давно забыла свой девятилетний брак с гримером Роном Бриттоном и развод с ним, состоявшийся в далеком 1989 году. Тогда суд обязал Ким несколько лет выплачивать бывшему мужу, который, к слову, был на 14 лет ее старше, по 12 тысяч долларов ежемесячно, а также рассчитаться за его ипотеку. Получив денежное содержание и жилье, Бриттон сидел дома и... писал откровенные мемуары о жизни с легендарной актрисой и одной из самых желанных женщин планеты Ким Бейсингер.
Джейн Сеймур
Джейн Сеймур пришлось пережить очень тяжелый развод с третьим мужем, бизнесменом Дэвидом Флинном, после которого она оказалась на грани банкротства, в отчаянии и попала в больницу. Суд обязал актрису выплачивать экс-супругу по 10 тысяч долларов в месяц и заплатить 2,5 миллиона долларов за их лондонский особняк. В результате разбирательств Сеймур испытала сильный стресс и сильно заболела. Врачи поставили неправильный диагноз и вместо аллергии лечили инфекцию, прописывая ей большие дозы антибиотиков, из-за чего звезда сериала«Доктор Куин: Женщина-врач» впала в кому, у нее отказали сердце и легкие. К счастью, актрисе удалось выздороветь. «Я дала клятву: не позволю болезням и бедам превратить меня в инвалида. И я победила!», — заявила она в одном из интервью.
Фото: eastnews, globallookpress, getty