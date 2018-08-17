36-летняя Бритни Спирс лишилась 110 тысяч долларов из-за бывшего мужа

Сегодня суд, который рассматривает спор 36-летней певицы Бритни Спирс и отца ее двух сыновей, 40-летнего танцора Кевина Федерлайна, вынес неудовлетворительное для певицы решение. Звездная мама должна оплатить судебные издежки бывшего мужа, которые составляют около 110 тысяч долларов США, сообщает портал E! News.

Спор, которые затеяли бывшие супруги, касается алиментов. Узнав, что доходы бывшей жены возросли, Кевин решил, что ему не хватает 20 тысяч долларов ежемесячно на содержание сыновей, 11-летнего Джейдена и 12-летнего Шона Престона, которые большую часть времени проводят под его присмотром. Мужчина потребовал не 30, не 40, а целых 60 тысяч долларов.

«Шону и Джейдену может быть некомфортно каждый раз менять общую обстановку и уровень жизни, приезжая к отцу, который зарабатывает намного меньше, чем его бывшая жена», — обосновал иск адвокат Федерлайна.

Мужчина подсчитал, что Бритни получает 35 миллионов долларов, тогда как он — всего 35 тысяч долларов.