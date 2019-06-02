Смотрите им в глаза! Шейк, Навка, Брежнева, Хадид и другие звезды, которые любят экстремальные декольте

Татьяна Навка в последнее время все чаше выходит в свет с довольно смелыми декольте. Фигуристка «уравновешивает» образы длиной макси или, например, стильными брюками.
Фото: Getty
После ухода из группы «ВИА Гра» Вера Брежнева стала одеваться более интересно и скромно, отказавшись от остросексуального стиля участниц популярного музыкального коллектива Константина Меладзе. И все же время от времени Вера на радость поклонников устраивает «горячие» появления на публике.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
За последние пару лет топ-модель Белла Хадид стала девушкой, которая появляется в свете в самых откровенных нарядах.
Фото: Getty
Паулина Андреева обычно выглядит довольно скромно. Смелые выходы с акцентом на груди актриса позволяет себе во время главных российских кинофестивалей — «Кинотавра» и Московского международного кинофестиваля.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Альбина Джанабаева недавно продемонстрировала пышный бюст на Кинофестивале в Каннах. «Моя поездка на Каннский фестиваль чуть было не сорвалась по халатности и безответственного "модного" и "популярного" стилиста-блоггера... имя назвать не буду,— слишком много чести... Пригласили поработать (не бесплатно) — собрать на дорожку. У опытного человека всегда должен быть план В! И он был. В Канны я лечу! Собралась сама! И все будет прекрасно», — рассказала певица фолловерам в Instagram.
Фото: Instagram
Еще одна большая любительница экстремальных декольте — супермодель Хайди Клум. К примеру. недавно Хайди решила прикрыть «беременный» живот большим бантом на прозрачном кружевном комбинезоне с вырезом почти до пупка.
Фото: Global Look Press / dpa
Откровеннее, чем Белла Хадид и Хайдид Клум, в дизайнерских нарядах на красных дорожках может быть разве что Ким Кардашьян. К примеру, на недавнем балу Met Gala звезда реалити появилась в «голом» платье с впечатляющим декольте...
Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz
Больше звезд в нарядах с экстремальными декольте — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress, Eastnews, Starface, Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!