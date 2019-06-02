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Смотрите им в глаза! Шейк, Навка, Брежнева, Хадид и другие звезды, которые любят экстремальные декольте

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Ирина Шейк

Фото: Globallookpress / Christopher Smith_AdMedia
В первые жаркие дни лета мы решили сделать горячий материал и выбрали знаменитых и красивых девушек, которые не стесняются выходить в свет в нарядах с экстремальными декольте и при этом умеют выглядеть стильно и не вульгарно. Попробуйте смотреть им в глаза!

Татьяна Навка в последнее время все чаше выходит в свет с довольно смелыми декольте. Фигуристка «уравновешивает» образы длиной макси или, например, стильными брюками.

Фото: Getty

После ухода из группы «ВИА Гра» Вера Брежнева стала одеваться более интересно и скромно, отказавшись от остросексуального стиля участниц популярного музыкального коллектива Константина Меладзе. И все же время от времени Вера на радость поклонников устраивает «горячие» появления на публике.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

За последние пару лет топ-модель Белла Хадид стала девушкой, которая появляется в свете в самых откровенных нарядах.

Фото: Getty

Паулина Андреева обычно выглядит довольно скромно. Смелые выходы с акцентом на груди актриса позволяет себе во время главных российских кинофестивалей — «Кинотавра» и Московского международного кинофестиваля.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Альбина Джанабаева недавно продемонстрировала пышный бюст на Кинофестивале в Каннах. «Моя поездка на Каннский фестиваль чуть было не сорвалась по халатности и безответственного "модного" и "популярного" стилиста-блоггера... имя назвать не буду,— слишком много чести... Пригласили поработать (не бесплатно) — собрать на дорожку. У опытного человека всегда должен быть план В! И он был. В Канны я лечу! Собралась сама! И все будет прекрасно», — рассказала певица фолловерам в Instagram.

Фото: Instagram

Еще одна большая любительница экстремальных декольте — супермодель Хайди Клум. К примеру. недавно Хайди решила прикрыть «беременный» живот большим бантом на прозрачном кружевном комбинезоне с вырезом почти до пупка.

Фото: Global Look Press / dpa

Откровеннее, чем Белла Хадид и Хайдид Клум, в дизайнерских нарядах на красных дорожках может быть разве что Ким Кардашьян. К примеру, на недавнем балу Met Gala звезда реалити появилась в «голом» платье с впечатляющим декольте...

Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz

Больше звезд в нарядах с экстремальными декольте — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: Globallookpress, Eastnews, Starface, Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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