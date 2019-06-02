Смотрите им в глаза! Шейк, Навка, Брежнева, Хадид и другие звезды, которые любят экстремальные декольте

Альбина Джанабаева недавно продемонстрировала пышный бюст на Кинофестивале в Каннах. «Моя поездка на Каннский фестиваль чуть было не сорвалась по халатности и безответственного "модного" и "популярного" стилиста-блоггера... имя назвать не буду,— слишком много чести... Пригласили поработать (не бесплатно) — собрать на дорожку. У опытного человека всегда должен быть план В! И он был. В Канны я лечу! Собралась сама! И все будет прекрасно», — рассказала певица фолловерам в Instagram.