Наряды выбирала сама: Альбина Джанабаева делится фотографиями с Каннского кинофестиваля

Виктория Боня, Татьяна Навка, Елена Летучая — в этом году эти российские красавицы отправились в Канны, чтобы показать себя на красной дорожке одного из самых главных кинофестивалей мира. Компанию им составила Альбина Джанабаева, однако ее поездка чуть не сорвалась.

«Моя поездка на Каннский фестиваль чуть было не сорвалась по халатности и безответственного "модного" и "популярного" стилиста-блоггера... имя назвать не буду,— слишком много чести... Пригласили поработать (не бесплатно) — собрать на дорожку. У опытного человека всегда должен быть план В! И он был. В Канны я лечу! Собралась сама! И все будет прекрасно», — поделилась звезда накануне.

«День первый. Название моего отеля соответсвует атмосфере, царящей по всем улочкам, на набережной... Le Majestic», — рассказала Альбина сегодня.