Наталья Ионова появилась с кокетливыми кудрями, а Ольга Бузова — без белья

Сегодня, 28 июля, в рамках фестиваля «Жара» в Баку прошел спецпоказ фильма «Бабушка легкого поведения». Одну из главных ролей в этом фильме исполнила певица Наталья-Чистякова Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк’oZa. Новоиспеченная актриса с трепетом отнеслась к своему актерскому дебюту и тщательно продумала образ для спецпоказа. Блондинка надела стильный комбинезон «в пол» пастельно-голубого цвета, нежный образ дополнили кудряшки.

Ее коллега Ольга Бузова появилась на мероприятии в наряде такого же цвета, но его длина и откровенный «верх» создали кардинально противоположное настроение. В довершение всего, из-за сложного кроя, Оле пришлось оставить бюстгальтер дома, благо аккуратная грудь звезды позволяет ей подобные эксперименты.

Помимо Натальи и Ольги, показ посетили: Александр Ревва, Наталья Бардо, Марюс Вайсберг, Олег Газманов с семьей, солисты группы MBAND, Настя Кудри, Белла Потемкина и другие. Премьера фильма запланирована на 17 августа 2017 г. Мы пойдем. А вы?