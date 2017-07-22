43-летняя фигуристка Татьяна Навка похвасталась идеальной растяжкой

Шпагаты Анастасии Волочковой давно стали ее «визитной карточкой». Она демонстрирует их дома и в бане, на пляже, на шикарных яхтах и автомобилях. В Сети все еще ходит байка, как известная балерина сносила люстры на своем пути в стремлении продемонстрировать лучшую в России растяжку. Однако у нее есть конкуренты. Сегодня идеальной растяжкой похвасталась 43-летняя фигуристка Татьяна Навка.

Несмотря на то, что являясь супругой известного политика, Татьяна Навка все чаще блистает на светских раутах, чем на льду, она поддерживает себя в форме. В этом ей помогает йога и гимнастика.

Навка также усердно готовится к новому шоу с ее участием — мюзикл на льду «Руслан и Людмила» можно будет посмотреть в Московском Дворце спорта «Мегаспорт» с 24 декабря 2017 года по 7 января 2018 года.