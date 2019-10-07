Перешли на светлую сторону: Лопес, Мороз, Ивлеева и другие знаменитости, перекрасившиеся в блонд
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Фото: Getty
Дженнифер Лопес
Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz / Eastnews
Дженнифер Лопес отметила свое 50-летие эффектно: представила поклонникам фильм «Стриптизерши», в котором сыграла главную роль, собралась замуж за спортсмена Алекса Родригеса и перекрасилась в блондинку, после чего стала выглядеть еще ярче.
Дарья Мороз
Фото: Starface / Eastnews
Дарья Мороз отрезала волосы и стала выглядеть намного эффектнее с дерзким «ежиком» платинового оттенка. Новый образ актриса обрела благодаря экс-супругу, режиссеру Константину Богомолову. «В 2016 году Костя запускал фильм "Настя", где мы с Сашей Ребенок играли супругов Румянцевых. Я в этой паре была мужчиной, и мне предложили побриться. Образ оказался настолько мне созвучен, что менять его не захотелось. Теперь приходится стричься и краситься каждые десять дней, но это того стоит», — рассказала она в интервью журналу Hello!.
Настя Ивлеева
Фото: Instagram
Настя Ивлеева за последние несколько лет стала одной из самых популярных телеведущих. В этом году она выиграла премию «ТЭФИ» в номинациях «Лучший ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма» («Agent Show с Анастасией Ивлеевой») и «Лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайм». Кслову, со светлыми волосами Настя стала выглядеть гораздо эффектнее.
Лариса Гузеева
Фото: Starface / Instagram
Лариса Гузеева в последнее время известна в качестве ведущей шоу «Давай поженимся!». В последнее время телеведущая начала экспериментировать со стилем и стала блондинкой,
Мила Кунис
Фото: Getty / Eastnews
Мила Кунис недавно попала в объективы папарацци в новом образе. Скорее всего, блондинкой актриса стала ради новой роли.
Чулпан Хаматова
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov / Eastnews
Чулпан Хаматова недавно перекрасилась в блондинку и стала выходить в свет с укладкой в стиле сумасшедшего изобретателя. Некоторым понравился новый дерзкий образ актрисы, а другие посоветовали ей выглядеть более... адекватно.
Ляйсан Утяшева
Фото: Starface / Instagram
Неожиданно для многих эксперименты с внешностью начала и Ляйсан Утяшева. Неожиданно для многочисленных поклонников гимнастка вдруг стала блондинкой.
Селена Гомес
Фото: Global Look Press / face to face / Birdie Thompson
Попробовала себя в роли блондинки и жгучая брюнетка Селена Гомес. Правда, в итоге актриса и певица решила вернуться к своему естественному цвету волос.
Ким Кардашьян
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson / Eastnews
Ким Кардашьян тоже побыла блондинкой в течение нескольких дней, а потом поняла, что это... не её.
Кристен Стюарт
Фото: Global Look Press / D. Long / Eastnews
Кристен Стюарт так надоел образ романтичной влюбленной в главного героя смазливой девушки из саги «Сумерки», что после окончания съемок она пустилась во все тяжкие. Актриса отрезала волосы, покрасилась в блондинку, поменяла стиль, стала сниматься в артхаусных фильмах и... начала встречаться с девушками.
Дарья Повереннова
Фото: Global Look Press / Razhden Gamezardashvili / Instagram
Дарья Повереннова ближе к 50 годам стала настоящей ролевой моделью для женщин и молодых девушек. Актриса похудела, посвежела, перекрасилась в блондинку и стала выглядеть лучше, чем четверть века назад.
Кэти Перри
Фото: Global Look Press / face to face
Кэти Перри очень много экспериментировала с прическами и цветом волос и в итоге решила остановиться на короткой стрижке. Возможно, волосы певицы просто не выдержали многочисленных бьюти-экспериментов, но ей идет.
Мадонна
Фото: Global Look Press / Cinetext_Distler / Eastnews
Остановиться на светлом цвете волос после долгих лет экспериментов решила и Мадонна.
Анна Семенович
Фото: Global Look Press / Victor Goryachev_Anatoly Lomokhov
Анна Семенович была русой, брюнеткой, шатенкой, рыжей, а в итоге решила быть блондинкой. Кстати, именно с этим цветом волос певица выглядит наиболее эффектно.
Полина Гагарина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru / Starface
Полина Гагарина после первых родов сбросила тридцать килограммов, которые набрала во время беременности, перекрасилась в яркую блондинку, взялась за карьеру и стала одной из самых успешных певиц и завидных невест.
Бейонсе
Фото: Global Look Press / Mark Chilton-Richfoto_Henry McGee
Светлые волосы помогли и Бейонсе выглядеть более ярко, 'эффектно и круто.
Дакота Джонсон
Фото: Global Look Press / D. Long_Armando Gallo
А вот звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон после того, как перекрасилась в блондинку, стала выглядеть блекло и неинтересно. После неудачного бьюти-эксперимента актриса перекрасила волосы и снова стала любимицей многочисленных поклонников.
Ирина Пегова
Фото: Global Look Press / Igor Primak_Anatoly Lomokhov
Ирине Пеговой, напротив, блонд пошел на пользу. Перекрасившись, актриса стала выглядеть более молодо, свежо и сексуально.
Валерия
Фото: Global Look Press / Igor Primak / Instagram
Светлые волосы давно стали одной из визитных карточек Валерии. Сегодня уже мало кто помнит, что ранее певица была и брюнеткой, и шатенкой, и рыжей.
Мария Горбань
Фото: kinopoisk.ru / instagram
Мария Горбань явно преобразилась, заметно похудев и став блондинкой.
Екатерина Варнава
Фото: Starface / Instagram
Более эффектно после похудения и перекрашиванию в блондинку стала звезда Comedy Woman Екатерина Варнава.
Энн Хэтэуэй
Фото: Global Look Press / face to face / Nancy Kaszerman
Голливудская звезда Энн Хэтэуэй, напротив, поэкспериментировав с цветом волос, решила больше никогда не становиться блондинкой. И мы ее поддерживаем.
Ирина Шейк
Фото: Global Look Press / face to face / Dave Bedrosian
Не очень идет быть блондинкой и одной из самых сексуальных и успешных моделей мира Ирине Шейк. Со светлыми волосами Ирина пробыла несколько дней, после чего перекрасилась обратно.
Эмма Стоун
Фото: Global Look Press / face to face
Эмма Стоун тоде осталась не в восторге от себя в образе блондинки и быстро перекрасила волосы в натуральный цвет.
Рианна
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian_Adrian Sanchez-Gonzalez
Рианна удивила... и разочаровала многих поклонников, когда стала блондинкой. К счастью, вскоре певица снова покрасила волосы в темный насыщенный цвет.
Пелагея
Фото: Global Look Press / Razhden Gamezardashvili / Instagram
Пелагея же, напротив, став блондинкой, буквально расцвела. Певице очень идут яркие светлые волосы, благодаря которым она выглядит ярче, эффектнее и привлекательнее.
Светлана Лобода
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru / Global Look Press
Эффектнее и ярче стала выглядеть со светлыми волосами и Светлана Лобода. Больше знаменитостей, ставших блондинками, — в нашей фотогалерее.
Фото: globallookpress, eastnews, instagram
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