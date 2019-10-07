Перешли на светлую сторону: Лопес, Мороз, Ивлеева и другие знаменитости, перекрасившиеся в блонд

Дарья Мороз отрезала волосы и стала выглядеть намного эффектнее с дерзким «ежиком» платинового оттенка. Новый образ актриса обрела благодаря экс-супругу, режиссеру Константину Богомолову. «В 2016 году Костя запускал фильм "Настя", где мы с Сашей Ребенок играли супругов Румянцевых. Я в этой паре была мужчиной, и мне предложили побриться. Образ оказался настолько мне созвучен, что менять его не захотелось. Теперь приходится стричься и краситься каждые десять дней, но это того стоит», — рассказала она в интервью журналу Hello!.

Настя Ивлеева