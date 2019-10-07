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Перешли на светлую сторону: Лопес, Мороз, Ивлеева и другие знаменитости, перекрасившиеся в блонд

Слайд, который
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Слайд, который
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😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лрпес

Фото: Getty

Выбрали для вас звезд, которые решили стать блондинками: одних осветленные волосы сделали более привлекательными, а другим, напротив. были не к лицу. Предлагаем посмотреть, как известные девушки выглядят с темными и светлыми волосами.

Дженнифер Лопес

Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz / Eastnews

Дженнифер Лопес отметила свое 50-летие эффектно: представила поклонникам фильм «Стриптизерши», в котором сыграла главную роль, собралась замуж за спортсмена Алекса Родригеса и перекрасилась в блондинку, после чего стала выглядеть еще ярче.

Дарья Мороз

Фото: Starface / Eastnews

Дарья Мороз отрезала волосы и стала выглядеть намного эффектнее с дерзким «ежиком» платинового оттенка. Новый образ актриса обрела благодаря экс-супругу, режиссеру Константину Богомолову. «В 2016 году Костя запускал фильм "Настя", где мы с Сашей Ребенок играли супругов Румянцевых. Я в этой паре была мужчиной, и мне предложили побриться. Образ оказался настолько мне созвучен, что менять его не захотелось. Теперь приходится стричься и краситься каждые десять дней, но это того стоит», — рассказала она в интервью журналу Hello!.

Настя Ивлеева

Фото: Instagram

Настя Ивлеева за последние несколько лет стала одной из самых популярных телеведущих. В этом году она выиграла премию «ТЭФИ» в номинациях «Лучший ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма» («Agent Show с Анастасией Ивлеевой») и «Лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайм». Кслову, со светлыми волосами Настя стала выглядеть гораздо эффектнее.

Лариса Гузеева

Фото: Starface / Instagram

Лариса Гузеева в последнее время известна в качестве ведущей шоу «Давай поженимся!». В последнее время телеведущая начала экспериментировать со стилем и стала блондинкой,

Мила Кунис

Фото: Getty / Eastnews

Мила Кунис недавно попала в объективы папарацци в новом образе. Скорее всего, блондинкой актриса стала ради новой роли.

Чулпан Хаматова

Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov / Eastnews

Чулпан Хаматова недавно перекрасилась в блондинку и стала выходить в свет с укладкой в стиле сумасшедшего изобретателя. Некоторым понравился новый дерзкий образ актрисы, а другие посоветовали ей выглядеть более... адекватно.

Ляйсан Утяшева

Фото: Starface / Instagram

Неожиданно для многих эксперименты с внешностью начала и Ляйсан Утяшева. Неожиданно для многочисленных поклонников гимнастка вдруг стала блондинкой.

Селена Гомес

Фото: Global Look Press / face to face / Birdie Thompson

Попробовала себя в роли блондинки и жгучая брюнетка Селена Гомес. Правда, в итоге актриса и певица решила вернуться к своему естественному цвету волос.

Ким Кардашьян

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson / Eastnews

Ким Кардашьян тоже побыла блондинкой в течение нескольких дней, а потом поняла, что это... не её.

Кристен Стюарт

Фото: Global Look Press / D. Long / Eastnews

Кристен Стюарт так надоел образ романтичной влюбленной в главного героя смазливой девушки из саги «Сумерки», что после окончания съемок она пустилась во все тяжкие. Актриса отрезала волосы, покрасилась в блондинку, поменяла стиль, стала сниматься в артхаусных фильмах и... начала встречаться с девушками.

Дарья Повереннова

Фото: Global Look Press / Razhden Gamezardashvili / Instagram

Дарья Повереннова ближе к 50 годам стала настоящей ролевой моделью для женщин и молодых девушек. Актриса похудела, посвежела, перекрасилась в блондинку и стала выглядеть лучше, чем четверть века назад.

Кэти Перри

Фото: Global Look Press / face to face

Кэти Перри очень много экспериментировала с прическами и цветом волос и в итоге решила остановиться на короткой стрижке. Возможно, волосы певицы просто не выдержали многочисленных бьюти-экспериментов, но ей идет.

Мадонна

Фото: Global Look Press / Cinetext_Distler / Eastnews

Остановиться на светлом цвете волос после долгих лет экспериментов решила и Мадонна.

Анна Семенович

Фото: Global Look Press / Victor Goryachev_Anatoly Lomokhov

Анна Семенович была русой, брюнеткой, шатенкой, рыжей, а в итоге решила быть блондинкой. Кстати, именно с этим цветом волос певица выглядит наиболее эффектно.

Полина Гагарина

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru / Starface

Полина Гагарина после первых родов сбросила тридцать килограммов, которые набрала во время беременности, перекрасилась в яркую блондинку, взялась за карьеру и стала одной из самых успешных певиц и завидных невест.

Бейонсе

Фото: Global Look Press / Mark Chilton-Richfoto_Henry McGee

Светлые волосы помогли и Бейонсе выглядеть более ярко, 'эффектно и круто.

Дакота Джонсон

Фото: Global Look Press / D. Long_Armando Gallo

А вот звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон после того, как перекрасилась в блондинку, стала выглядеть блекло и неинтересно. После неудачного бьюти-эксперимента актриса перекрасила волосы и снова стала любимицей многочисленных поклонников.

Ирина Пегова

Фото: Global Look Press / Igor Primak_Anatoly Lomokhov

Ирине Пеговой, напротив, блонд пошел на пользу. Перекрасившись, актриса стала выглядеть более молодо, свежо и сексуально.

Валерия

Фото: Global Look Press / Igor Primak / Instagram

Светлые волосы давно стали одной из визитных карточек Валерии. Сегодня уже мало кто помнит, что ранее певица была и брюнеткой, и шатенкой, и рыжей.

Мария Горбань

Фото: kinopoisk.ru / instagram

Мария Горбань явно преобразилась, заметно похудев и став блондинкой.

Екатерина Варнава

Фото: Starface / Instagram

Более эффектно после похудения и перекрашиванию в блондинку стала звезда Comedy Woman Екатерина Варнава.

Энн Хэтэуэй

Фото: Global Look Press / face to face / Nancy Kaszerman

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй, напротив, поэкспериментировав с цветом волос, решила больше никогда не становиться блондинкой. И мы ее поддерживаем.

Ирина Шейк

Фото: Global Look Press / face to face / Dave Bedrosian

Не очень идет быть блондинкой и одной из самых сексуальных и успешных моделей мира Ирине Шейк. Со светлыми волосами Ирина пробыла несколько дней, после чего перекрасилась обратно.

Эмма Стоун

Фото: Global Look Press / face to face

Эмма Стоун тоде осталась не в восторге от себя в образе блондинки и быстро перекрасила волосы в натуральный цвет.

Рианна

Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian_Adrian Sanchez-Gonzalez

Рианна удивила... и разочаровала многих поклонников, когда стала блондинкой. К счастью, вскоре певица снова покрасила волосы в темный насыщенный цвет.

Пелагея

Фото: Global Look Press / Razhden Gamezardashvili / Instagram

Пелагея же, напротив, став блондинкой, буквально расцвела. Певице очень идут яркие светлые волосы, благодаря которым она выглядит ярче, эффектнее и привлекательнее.

Светлана Лобода

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru / Global Look Press

Эффектнее и ярче стала выглядеть со светлыми волосами и Светлана Лобода. Больше знаменитостей, ставших блондинками, — в нашей фотогалерее.

Фото: globallookpress, eastnews, instagram

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