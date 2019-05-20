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Осиная талия и точеная фигура: в Каннах Наталья Водянова в платье от Versace развеяла слухи о шестой беременности

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Водянова в Каннах

Фото: Boesl/ Global Look press
Она побывала на кинопремьере.

На Каннском кинофестивале продолжается конкурсная программа. 20 мая там состоялась премьера фильма «Прекрассная эпоха». На красной дорожке среди прочих знаменитостей позировала супермодель Наталья Водянова.

Для мероприятия она выбрала нежно-розовое платье от модного дома Versace. Облегающее платье необычного покроя, с кружевными вставками и полупрозрачным низом подчеркнуло и точеную фигуру Натальи Водяновой. Из украшений она выбрала серьги и браслет Chopard, а завершили образ босоножки в тон платья.

Фото: Dave Bedrosian/ Global Look press

Перед отъездом на мероприятие Наталья сделала несколько фото на балконе своих апартаментов. И первой отметила шикарный образ Водяновой Донателла Версаче. «Ты выглядишь потрясающе!!!», - написала глава модного дома.

Платье, плотно облегающее фигуру модели, не оставило сомнений – Водянова не в положении. Некоторое время назад в Сети появились слухи, что Наталья ждет шестого ребенка.

Напомним, у Натальи уже есть дети от первого брака с Джастином Портманом – 17-летний Лукас, 13-летняя Нева и 11-летний Виктор. В отношениях с французским миллиардером Антуаном Арно Водянова родила сыновей Максима и Романа (первому – пять лет, второму скоро исполнится 3, - прим. ред.).

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, R4924_italyphotopress, Boesl, Dave Bedrosian, Terence Baelen/ Global Look press, East News

Видео: youtube.com/ Fashion Channel

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