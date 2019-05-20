Осиная талия и точеная фигура: в Каннах Наталья Водянова в платье от Versace развеяла слухи о шестой беременности

На Каннском кинофестивале продолжается конкурсная программа. 20 мая там состоялась премьера фильма «Прекрассная эпоха». На красной дорожке среди прочих знаменитостей позировала супермодель Наталья Водянова.

Для мероприятия она выбрала нежно-розовое платье от модного дома Versace. Облегающее платье необычного покроя, с кружевными вставками и полупрозрачным низом подчеркнуло и точеную фигуру Натальи Водяновой. Из украшений она выбрала серьги и браслет Chopard, а завершили образ босоножки в тон платья.