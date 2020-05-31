Шерзингер в сверкающем наряде, Рудова в красном мини-платье и другие яркие образы звезд за неделю

Уже скоро Кэти Перри и ее жених — звезда «Пиратов Карибского моря» Орландо Блум станут родителями девочки. В Instagram звезда выкладывает милые фото с большим животом. И, судя по его размерам, роды не за горами. В очередной раз Кэти Перри устроила себе селфи-фотосессию в платье из «фольги». Свободный сверкающий наряд подчеркнул изменившиеся формы артистки.

Джамала