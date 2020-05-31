Шерзингер в сверкающем наряде, Рудова в красном мини-платье и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Instagram
Николь Шерзингер на минувшей неделе очень эффектно нарядилась для съемок в популярном шоу. Певица подчеркнула все свои женственные изгибы сверкающим облегающим платьем.
Наталья Рудова
Фото: Instagram
Наталья Рудова продемонстрировала стройную фигуру в красном мини-платье с глубоким декольте.
Кэти Перри
Фото: Instagram
Уже скоро Кэти Перри и ее жених — звезда «Пиратов Карибского моря» Орландо Блум станут родителями девочки. В Instagram звезда выкладывает милые фото с большим животом. И, судя по его размерам, роды не за горами. В очередной раз Кэти Перри устроила себе селфи-фотосессию в платье из «фольги». Свободный сверкающий наряд подчеркнул изменившиеся формы артистки.
Джамала
Еще одна беременная красотка Джамала приняла участие в очень нежной фотосессии. Победительница «Евровидения-2016», которая совсем скоро родит второго ребенка, позировала в воздушном платье с цветочным принтом.
Рената Литвинова
Фото: Instagram
Рената Литвинова соскучилась по любимому многими ее поклонниками образу настоящей дивы и богини. Актриса облачилась в роскошное черное шелковое платье с кружевом и высоким разрезом. Завершали образ накрашенные алой помадой губы и жемчужное ожерелье.
Виктория Дайнеко
Фото: Instagram
Виктория Дайнеко заинтриговала поклонников необычным «карантинным» образом. Певица показала, как совместить будуарные наряды и брутальную обувь.
Аврора
Фото: Instagram
Аврора продемонстрировала, как эффектно, стильно и женственно выглядеть на прогулке и дома. Нам понравились и шелковая пижама телеведущей с принтом в виде лепестков роз, и романтичный образ с легким платьем нежно-розового оттенка.
Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук похвасталась длинными стройными ногами. Актриса опубликовала фото, на котором позирует в элегантном образе — в костюме нежно-голубого цвета с короткими шортами и серебристых лодочках на высоких шпильках.
Дарья Повереннова
Дарья Повереннова подразнила подписчиков фото в лаконичном платье с разрезом спереди. К нему актриса подобрала кожаную куртку в духе подружки байкера. Аутфит, совместивший в себе элегантность и брутальный стиль, завершили классические лодочки в оттенке золотистый металлик. «Как вам такой офисный стиль?» — поинтересовалась Дарья у подписчиков.
Наталья Орейро
Наталия Орейро примерила образ легендарной Мэрилин Монро и буквально стала ее копией. Поклонникам актрисы очень понравился этот эксперимент.
Больше эффектных образов знаменитостей за минувшую неделю — в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram
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