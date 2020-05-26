Наталия Орейро примерила образ Мэрилин Монро и стала ее копией
Фото: Instagram Наталии Орейро
Актриса и певица Наталия Орейро прославилась в России благодаря роли Милагрос в сериале «Дикий Ангел». Но и другие образы ей по плечу. В одной из фотосъемок красавица-брюнетка перевоплотилась в легендарную блондинку Мэрилин Монро — русскоязычным поклонникам очень понравился этот эксперимент.
«Ого!!! Какая красота», «Мэрилин Монро!!!», «Не отличишь», «Шикарная... не сразу даже поняла, что это Наталия в образе... четкое попадание в образ», «На 4 фото особенно похожа», «Красивее Монро», «Красивее оригинала, действительно», «Безумно красивая», — обсуждают восхищенные поклонники.
А как считаете вы, актрисе больше идут светлые или темные волосы?
Фото и видео: Instagram
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