Наталия Орейро примерила образ Мэрилин Монро и стала ее копией

«Ого!!! Какая красота», «Мэрилин Монро!!!», «Не отличишь», «Шикарная... не сразу даже поняла, что это Наталия в образе... четкое попадание в образ», «На 4 фото особенно похожа», «Красивее Монро», «Красивее оригинала, действительно», «Безумно красивая», — обсуждают восхищенные поклонники.

А как считаете вы, актрисе больше идут светлые или темные волосы?