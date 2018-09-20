Седокова, Узерли, Барановская и другие звезды, которых бросили во время беременности

Анна Седокова
Анне Седоковой в прошлом году приписывали роман с 25-летним бизнесменом по имени Артем, сыном влиятельных и богатых родителей. Певица не комментировала свою личную жизнь и эту информацию не подтвердила. Забеременев, Седокова сообщила о предательстве любимого человека, написав большой пост в Instagram: «На часах 12 ночи, я только вернулась после работы, только остановилась и понимаю, что мне сложно дышать. Малыш давит на диафрагму или предательство на душу, не знаю… Сама виновата. Скажут верно. А мы же тебе говорили, скажут все. Вы правы. Но как поверить в то, что человек в доли секунды меняется и из близкого становится чужим? Как принять то, что сделать больно другому становится так же легко, как сказать „привет“? Я терпеть не могу жалость. К себе точно. Мне просто временно сложно дышать и завязывать ботинки. Но все это временно. Я знаю. Все пройдет. Завтра я опять буду в это верить». В апреле прошлого года Анна родила сына Гектора и стала многодетной мамой: у нее также есть 14-летняя дочь Алина и семилетняя Моника.
Мерьем Узерли
Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли столкнулась с предательством любимого человека, когда ждала первенца. Узнав о беременности актрисы, ее жених, турецкий бизнесмен Джан Атеш заявил, что у него уже есть двое детей и третий ребенок ему не нужен. В итоге они расстались, а Мерьем родила дочь Лару, которой в феврале исполнилось четыре года. Сейчас бизнесмен не общается с бывшей возлюбленной и не принимает участие в воспитании дочери. «Я влюбилась в человека, которого на самом деле не существовало. Я создала из него идеал. Это можно сравнить с любовью к картине, внутри которой пустота. На протяжении наших отношений, длившихся год, я страдала, я отдала ему всю себя. Я забыла о себе, на уме был только Джан. Жаль, что я полюбила не того человека. У нас не было в планах ребенка, да и желания тоже. Это было большой неожиданностью», — рассказала Узерли в одном из интервью.
Юлия Барановская
Для Юлии Барановской поступок ее теперь уже бывшего мужа Андрея Аршавина стал шоком. Футболист заявил ей о том, что расстается с ней и уходит к другой женщине, когда Юля была беременна от него третьим ребенком. О предательстве супруга Барановская откровенно рассказала Андрею Малахову в шоу «Пусть говорят», в котором не могла сдерживать эмоции и слезы. «Ребенок в животе, муж сказал, что уходит, мама болеет. Я решила, что он пошутил, что прилечу в Питер, поговорю с ним и все изменится. В самолете из Лондона я поднялась и пошла к пилоту — просить, чтобы меня высадили. Я поняла, что не могу лететь. Это было страшно. Не дай Бог такое кому-нибудь пережить», — поделилась она. В итоге Барановская родила сына Арсения, стала многодетно мамой и из домохозяйки превратилась в успешную телеведущую.
Хайди Клум
Хайди Клум последние несколько лет меняет молодых бойфрендов и наслаждается жизнью. А когда-то модели пришлось пережить болезненное расставание с предпринимателем Флавио Бриаторе. Когда бизнесмен узнал о беременности Хайди, то... начала крутить романы с молодыми моделями, проявляя свою любвеобильность, не стесняясь папарацци и широкой общественности. Клум родила дочь Ленни и вскоре вышла замуж за певца Сила, который удочерил девочку и стал для нее настоящим отцом. В этом браке Хайди родила еще троих детей.
МакSим
Роман певицы МакSим с бизнесменом Антоном Петровым завершился, когда на была на седьмом месяце беременности. Мужчина сообщил, что уходит к новой девушке и в итоге женился на дочери депутата Госдумы Александра Брыксина. МакSим не стала устраивать истерик, демонстрировать свои чувства на публике и давать душераздирающие интервью. «Мы не смогли стать семьей. Любовь проходит. Пусть он будет счастлив», — рассказала она изданию StarHit. Сейчас певица растит двоих дочерей — девятилетнюю Алесандру от бывшего мужа, звукорежиссера Алексея Луговцова и трехлетнюю Марию.
Линда Евангелиста
Линда Евангелиста не только осталась без отца своего ребенка во врем беременности, но и была вынуждена в суде доказывать отцовство бросившего ее мужчины. Супермодель родила сына Августина от миллиардера Франсуа-Анри Пино. Они встречались всего несколько месяцев, а разошлись очень некрасиво — Пино бросил Евангелисту, как только узнал о ее интересном положении, а потом отказывался платить алименты. После расставания с Линдой бизнесмен закрутил роман с актрисой Сальмой Хайек, на которой женился спустя несколько лет отношения. Сейчас у супругов подрастает десятилетняя дочь Валентина.
Ирина Леонова
Расставание Евгения Цыганова и Ирины Леоновой стало для многих полной неожиданностью и вызвало большой резонанс в СМИ. Актер принял решение уйти от гражданской супруги, когда она ждала от него... седьмого ребенка. Многие тогда осудили Цыганова, а сам он отказывался комментировать личную жизнь и очень резко отвечал на вопросы журналистов, пытавшихся выяснить, что произошло в семье артиста. Поначалу ему приписывали роман с коллегой по фильму «Битва за Севастополь» Юлией Пересильд, позднее выяснилось, что новой избранницей Евгения стала Юлия Снигирь, которая, как и его супруга, находилась в положении. В марте 2016 года Юля родила сына Федора. Недавно Цыганов и Снигирь официально перестали скрывать свои отношения и впервые вышли вместе в свет.
Валерия Гай Германика
Валерия Гай Германика развелась танцором Вадимом Любушкиным, оказавшимся альфонсом и изменщиком. Когда Валерия узнала, что ошиблась в выборе супруга, она уже была беременна. В апреле 2016 года режиссер, у которой также подрастает десятилетняя дочь Окставия, родила дочь Северину. По словам Германики, она хочет родить еще детей и совсем не расстраивается из-за того, что рядом с ней нет мужчины. «Мне кажется, мать-одиночка — это неплохо, даже сексуально. Свободная женщина с двумя детьми... По-моему, сейчас это тренд вообще», — рассказала она в интервью журналу ОК!.
Фото: eastnews, globallookpress, instagram, starface