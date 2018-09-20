Седокова, Узерли, Барановская и другие звезды, которых бросили во время беременности

Анне Седоковой в прошлом году приписывали роман с 25-летним бизнесменом по имени Артем, сыном влиятельных и богатых родителей. Певица не комментировала свою личную жизнь и эту информацию не подтвердила. Забеременев, Седокова сообщила о предательстве любимого человека, написав большой пост в Instagram: «На часах 12 ночи, я только вернулась после работы, только остановилась и понимаю, что мне сложно дышать. Малыш давит на диафрагму или предательство на душу, не знаю… Сама виновата. Скажут верно. А мы же тебе говорили, скажут все. Вы правы. Но как поверить в то, что человек в доли секунды меняется и из близкого становится чужим? Как принять то, что сделать больно другому становится так же легко, как сказать „привет“? Я терпеть не могу жалость. К себе точно. Мне просто временно сложно дышать и завязывать ботинки. Но все это временно. Я знаю. Все пройдет. Завтра я опять буду в это верить». В апреле прошлого года Анна родила сына Гектора и стала многодетной мамой: у нее также есть 14-летняя дочь Алина и семилетняя Моника.

Мерьем Узерли