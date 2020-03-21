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Савельева, Темникова, Шейк и другие знаменитости с эффектными густыми бровями: фото

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Слайд, который
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Слайд, который
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Саша Савельева

Фото: Instagram

Брови-«ниточки» давно вышли из моды, и тем не менее большинство представительниц прекрасного пола продолжают пользоваться пинцетом или прибегать к другим ухищрениям для того, чтобы сделать их тоньше и изящнее. Мы выбрали знаменитостей, которые предпочитают густые широкие брови, которые не только не выщипывают, но еще и делают визуально шире с помощью косметических средств.

Экс-участница группы «Фабрика» Саша Савельева предпочитает выглядеть как можно более естественно. Недавно она опубликовала в Instagram фото с пышными локонами и густыми бровями, которые, правда, понравились не всем ее поклонникам. Лена Темникова делает свои и без того густые брови шире с помощью карандаша.

Фото: Instagram

Ирина Шейк тоже гордится своими яркими густыми волосами и бровями, которые выгодно выделяют ее среди других моделей.

Фото: DPA

Принцесса Монако Шарлотта Казираги является не только одной из самых красивых представительниц королевских семей, но и женщин мира вообще.

Фото: DPA

Супермодель Наталья Водянова тоже гордится своей естественной красотой и широкими бровями, делающими ее глаза еще более выразительными.

Фото: Global Look Press / Brett Cove

Некоторые считают буйные брови Хейли Стейнфилд слишком лохматыми и неухоженными, а она называет их своей изюминкой.

Фото: Global Look Press / face to face

Эффектная грузинская актриса и певица Нино Нинидзе не слишком увлекается коррекцией бровей и правильно делает. Ведь они добавляют ей особый шарм.

Фото: Starface

Больше знаменитых и эффектных девушек с широкими густыми бровями, которые могут похвастаться естественной красотой, — в нашей фотогалерее.

Фото: dpa, globallookpress, starface, eastnews, Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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