Савельева, Темникова, Шейк и другие знаменитости с эффектными густыми бровями: фото

Брови-«ниточки» давно вышли из моды, и тем не менее большинство представительниц прекрасного пола продолжают пользоваться пинцетом или прибегать к другим ухищрениям для того, чтобы сделать их тоньше и изящнее. Мы выбрали знаменитостей, которые предпочитают густые широкие брови, которые не только не выщипывают, но еще и делают визуально шире с помощью косметических средств.