Савельева, Темникова, Шейк и другие знаменитости с эффектными густыми бровями: фото
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Фото: Instagram
Экс-участница группы «Фабрика» Саша Савельева предпочитает выглядеть как можно более естественно. Недавно она опубликовала в Instagram фото с пышными локонами и густыми бровями, которые, правда, понравились не всем ее поклонникам. Лена Темникова делает свои и без того густые брови шире с помощью карандаша.
Фото: Instagram
Ирина Шейк тоже гордится своими яркими густыми волосами и бровями, которые выгодно выделяют ее среди других моделей.
Фото: DPA
Принцесса Монако Шарлотта Казираги является не только одной из самых красивых представительниц королевских семей, но и женщин мира вообще.
Фото: DPA
Супермодель Наталья Водянова тоже гордится своей естественной красотой и широкими бровями, делающими ее глаза еще более выразительными.
Фото: Global Look Press / Brett Cove
Некоторые считают буйные брови Хейли Стейнфилд слишком лохматыми и неухоженными, а она называет их своей изюминкой.
Фото: Global Look Press / face to face
Эффектная грузинская актриса и певица Нино Нинидзе не слишком увлекается коррекцией бровей и правильно делает. Ведь они добавляют ей особый шарм.
Фото: Starface
Больше знаменитых и эффектных девушек с широкими густыми бровями, которые могут похвастаться естественной красотой, — в нашей фотогалерее.
Фото: dpa, globallookpress, starface, eastnews, Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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