Посмотрев на некоторых звезд, мы поняли, что иногда лучше надеть красное платье и слиться с красной дорожкой, чем появиться на ней в том, что они выбрали.

Елена Борщова

Елена Борщева пришла на открытие Московского международного кинофестиваля в ярком сарафане от молодого популярного дизайнера. Сине-желтая расцветка и прическа сделали актрису похожей на Незнайку, собравшего на праздник и прихватившего с собой немного блесток и нарядный «Букварь». Возможно, все дело в том, что Елена и этот наряд друг другу не подходят. Наталья Лесниковская

Наталья Лесниковская на открытии ММКФ планировала выглядеть более строго и элегантно, чем неформальная Елена Борщова, но все же захотела добавить в свой образ что-то необычное. И зря. Прозрачная юбка на странной, криво торчащей баске была похожа на шляпу пасечника с москитной сеткой. Екатерина Климова

Лучше бы Екатерина Климова полностью слилась с красной дорожкой. Бледно-розовые бесформенный клатч и пушистый цветок в волосах только усугубили ситуацию. Марион Котийяр

Любим Марион Котийяр и ее роли в кино всем сердцем. Но это тот случай, когда актриса преподала мастер-класс «Изуродуй себя неудачнм нарядом» безупречно. Смотреть на Марион на закрытии кинофестивала в Кабуре действительно грустно. Игги Азалия

«Классика» от Игги Азалии в деле: девушка изо всех сил пытается показать, как она горяча и сексуальна. А получается глупо и смешно. Это розовое платье со шнурками как будто порвалось на пышных формах певицы, появившейся на церемонии iHeartRADIO в надежде покорить всех и каждого. Юлия Началова

Юлия Началова на церемонии вручения премии журнала Оксаны Федоровой «Мама года-2017». Плохо сидящий околоэлегантный костюм и полуголая грудь в маломерном боди — это промах всегда и везде. И на премии в честь активных и успешных мам в том числе. Юлия Проскурякова

Юлия Проскурякова на той же церемонии. Забавно то, что по отдельности все вещи на Юле смотрятся вполне приемлемо, а вместе похожи на катастрофу. Особенно в сочетании с кукольо-розовым оттенком помады и нелепыми хвостиками-пучками. Хатти Кин