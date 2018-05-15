От 60 и старше: популярные возрастные блогерши, которые дадут фору молодым

Популярная 89-летняя модель Дафна Селф участвует в модных рекламных кампаниях и часто появляется на обложках глянца. Она ведет довольно успешный Instagram, в котором делится с подписчиками своими женственными и утонченными образами, кадрами из фотосессий, а также мыслями о возрасте, красоте, сексуальности и внутренней энергии, вдохновляя женщин следить за собой и модными тенденциями независимо от возраста. «Вневременная элегантность — одно из моих отличительных достоинств. Сейчас, в свои поздние восемьдесят, я по-прежнему ощущаю себя такой, какой я была раньше, но морщины, седина и прочие атрибуты прошедшей молодости стали частью меня, хочу я этого или нет. Я приняла возрастные изменения, смирилась с ними и не переживаю из-за того, что я не в силах изменить. Я веду здоровый и активный образ жизни и стараюсь выражать себя максимально искренне и естественно», — написала Дафна в своем блоге незадолго до своего 89-го дня рождения.

Беатрис Ост