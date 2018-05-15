От 60 и старше: популярные возрастные блогерши, которые дадут фору молодым

Лин Слейтер
64-летняя профессор социологи из Нью-Йорка Лин Слейтер завела страницу в Instagram и стала модным блогером, потому что не нашла интересного и вдохновляющего журнала или блога для зрелых женщин. На сегодняшний день у нее почти полмиллиона подписчиков. Лин не скрывает свой возраст, не закрашивает седину и выбирает довольно провокационные наряды. «По мере того как женщины взрослеют, они становятся консервативнее, боятся быть яркими как в одежде, так и в личных проявлениях. Становясь старше, они стараются не привлекать к себе внимание. Наверное, поэтому мой блог стал таким популярным», — считает Слейтер.
Бадди Винкл
Еще большая провокаторша — 88-летняя эпатажная звезда Instagram Бадди Винкл из Уильямстауна. Внучка озорной пенсионерки опубиковала в Сети видео, на котором Бадди крутит самокрутку. За пару недель видео посмотрели несколько тысяч человек, а теперь в Instagram у Винкл боле трех милионов фолловеров. Эта эксцентричная дама, которую совсем не хочется называть старушкой, носит яркие неоновые вещи, футболки и украшения с провокационными надписями, запросто фотографируется в купальниках и отпускает шутки в духе «Краду ваших парней с 1928 года» и «Я выгляжу классно, когда даже и не пытаюсь». Пару лет назад Бадди снялась в рекламной кампании марки Urban Decay.
Линда Родин
Более сдержанная и элегантная дама Линда Родин — бывший редактор и стилист американского журнала Harper's Bazaar. В свои 66 лет она снимается в модных фотосессиях и ведет популярную страницу в Instagram, где у нее более двухсот тысяч подписчиков. Линда обожает стильные наряды, солнцезащитные очки и свою собаку.
Айрис Апфель
Айрис Апфель из Нью-Йока 96 лет. В ее Instagram почти миллион подписчиков, она называет себя иконой стиля, занимается дизайном одежды и интерьеров, ведет активную светскую жизнь, выпускает книги и снимается для глянца. «Я люблю наряжаться, мне абсолютно все равно, кто и что обо мне подумает. Подготовка к вечеринке мне нравится куда больше, чем сама вечеринка», — заявила Апфель. Недавно компания Mattel выпустила куклу в образе Айрис. Узнаваемые очки, массивные украшения, зеленый костюм Gucci — в компании сделали все, чтобы кукла стала похожей на снимок с обложки ее автобиографической книги «Айрис Апфель: икона по случайности» (Iris Apfel: Accidental Icon).
Дафна Селф
Популярная 89-летняя модель Дафна Селф участвует в модных рекламных кампаниях и часто появляется на обложках глянца. Она ведет довольно успешный Instagram, в котором делится с подписчиками своими женственными и утонченными образами, кадрами из фотосессий, а также мыслями о возрасте, красоте, сексуальности и внутренней энергии, вдохновляя женщин следить за собой и модными тенденциями независимо от возраста. «Вневременная элегантность — одно из моих отличительных достоинств. Сейчас, в свои поздние восемьдесят, я по-прежнему ощущаю себя такой, какой я была раньше, но морщины, седина и прочие атрибуты прошедшей молодости стали частью меня, хочу я этого или нет. Я приняла возрастные изменения, смирилась с ними и не переживаю из-за того, что я не в силах изменить. Я веду здоровый и активный образ жизни и стараюсь выражать себя максимально искренне и естественно», — написала Дафна в своем блоге незадолго до своего 89-го дня рождения.
Беатрис Ост
78-летняя Беатрис Ост из Нью-Йорка — популярный блогер, успешная актриса, художница, модель и дизайнер. Она ведет богемный образ жизни и предпочитает соответствующий стиль: носит яркие тюрбаны, красит волосы в синий цвет, а губы — в насыщенный винный, любит необычные массивные украшения и красочные неординарные наряды. «Многие стилисты тайком советуются со мной. Верно! Я предпочитаю стиль 40-х, ведь я жила в это время! Я помню, как это было. Можно сказать, это у меня в крови! Они говорят, что я соблазнительно элегантна. Ну а как иначе? Я ведь женщина!» — заявила Ост в интервью журналу Vogue.
Фото: instagram