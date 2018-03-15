Кукла Барби неожиданно и резко состарилась

На протяжении многих лет «идеальная» внешность куклы Барби практически не менялась. Часто девочки пытались оставаться такой жен «красивой» как любимая игрушка, что нередко приводило к трагедиям. Со временем защитникам прав женщин удалось изменить внешность пластикого кумира девочек: Барби потолстела, стала более «земной», теперь малышки любой расы могут обрести похожую на них куклу. Теперь гламурная кукла еще и состарилась.

Компания Mattel выпустила куклу по образу и подобию американского дизайнера Айрис Апфель. Узнаваемые очки, массивные украшения, зеленый костюм Gucci — в компании сделали все, чтобы кукла стала похожей на снимок с обложки ее автобиографической книги «Айрис Апфель: Икона по случайности» (Iris Apfel: Accidental Icon).