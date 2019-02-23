Слезы счастья, восторги, поцелуи и горячие объятия: самые эмоциональные речи лауреатов премии «Оскар»

В номинации «Лучший фильм» представлены: «Черная пантера» Райана Куглера, «Черный клановец» Спайка Ли, «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, «Зеленая книга» Питера Фаррелли, «Рома» Альфонсо Куарона, «Звезда родилась» Брэдли Купера, «Власть» Адама МакКея, «Богемская рапсодия» Брайана Сингера.
За приз в номинации «Лучшая мужская роль» поборются: Кристиан Бейл («Власть»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»), Рами Малек («Богемская рапсодия»), Вигго Мортенсен («Зеленая книга»).
За приз в номинации «Лучшая женская роль» поборются: Ялица Апарисио («Рома»), Гленн Клоуз («Жена»), Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса МакКарти («Сможете ли вы меня простить?»), Леди Гага («Звезда родилась»).
Полный список номинантов премии «Оскар — 2019» можно посмотреть здесь.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: getty
Видео: Анна Егорова / Passion.ru
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