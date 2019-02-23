Слезы счастья, восторги, поцелуи и горячие объятия: самые эмоциональные речи лауреатов премии «Оскар»

Уже через несколько часов, 24 февраля, в Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония «Оскар», на которой будут вручены награды лучшим представителям кинобизнеса. В ожидании одного из самых важных событий в киноиндустии предлагаем вспомнить самые эмоциональные, искренние, трогательные и запомнившиеся речи лауреатов премии.