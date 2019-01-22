Леди Гага, Брэдли Купер, Эмма Стоун и другие: в Лос-Анджелесе огласили список номинантов на «Оскар — 2019»

За приз в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» поборются: Махершала Али («Зеленая книга»), Адам Драйвер («Черный клановец»), Сэм Эллиот («Звезда родилась»), Ричард Грант («Сможете ли вы меня простить?»), Сэм Рокуэлл («Власть»).

За приз в номинации «Лучшая женская роль второго плана» поборются: Эми Адамс («Власть»), Марина де Тавира («Рома»), Реджинальд Кинг (Если Бил-стрит могла бы заговорить), Эмма Стоун («Фаворитка»), Рейчел Вайс («Фаворитка»).

За приз в номинации «Лучший режиссер» сразятся Спайк Ли («Черный клановец»), Павел Павликовский («Холодная война»), Йоргос Лантимос («Фаворитка»), Альфонсо Куарон («Рома»), Адам МакКей («Власть»).

«Лучшим анимационным полнометражным фильмом» могут стать: «Суперсемейка 2», «Остров собак», «Мирай из будущего», «Ральф против интернета», «Человек-паук: Через вселенные».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: globallookpress