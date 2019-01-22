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Леди Гага, Брэдли Купер, Эмма Стоун и другие: в Лос-Анджелесе огласили список номинантов на «Оскар — 2019»

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Леди Гага и Брэдли Купер

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Объявлен шорт-лист номинантов на премию «Оскар».

В этот вторник, 22 января, организаторы огласили список номинантов на премию «Оскар», 91-я по счету церемония вручения которой состоится 24 февраля.

В номинации «Лучший фильм» представлены: «Черная пантера» Райана Куглера, «Черный клановец» Спайка Ли, «Богемская рапсодия» Брайана Сингера, «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, «Зеленая книга» Питера Фаррелли, «Рома» Альфонсо Куарона, «Звезда родилась» Брэдли Купера, «Власть» Адама МакКея.

За приз в номинации «Лучшая мужская роль» поборются: Кристиан Бейл («Власть»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»), Рами Малек («Богемская рапсодия»), Вигго Мортенсен («Зеленая книга»).

За приз в номинации «Лучшая женская роль» поборются: Ялица Апарисио («Рома»), Гленн Клоуз («Жена»), Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса МакКарти («Сможете ли вы меня простить?»), Леди Гага («Звезда родилась»).

За приз в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» поборются: Махершала Али («Зеленая книга»), Адам Драйвер («Черный клановец»), Сэм Эллиот («Звезда родилась»), Ричард Грант («Сможете ли вы меня простить?»), Сэм Рокуэлл («Власть»).

За приз в номинации «Лучшая женская роль второго плана» поборются: Эми Адамс («Власть»), Марина де Тавира («Рома»), Реджинальд Кинг (Если Бил-стрит могла бы заговорить), Эмма Стоун («Фаворитка»), Рейчел Вайс («Фаворитка»).

За приз в номинации «Лучший режиссер» сразятся Спайк Ли («Черный клановец»), Павел Павликовский («Холодная война»), Йоргос Лантимос («Фаворитка»), Альфонсо Куарон («Рома»), Адам МакКей («Власть»).

«Лучшим анимационным полнометражным фильмом» могут стать: «Суперсемейка 2», «Остров собак», «Мирай из будущего», «Ральф против интернета», «Человек-паук: Через вселенные».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: globallookpress

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