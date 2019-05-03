Самые эффектные выходы в свет беременной супруги принца Гарри Меган Маркл

В отличие от супруги принца Уильяма герцогини Кэтрин, предпочитающей более женственный и консервативный стиль, Меган Маркл обычно одевалась более интересно и смело. Маркл называет себя феминисткой и не раз выступала с заявлениями о равенстве мужчин и женщин, которые вдохновляют ее своими достижениями, харизмой, смелостью и красотой, а не тем, что способны только «стоять у плиты». Свои взгляды герцогиня Сассекская подчеркивала в том числе с помощью одежды: носила широкие брюки и мужские рубашки, а не платья, в которых обычно на публике появляется герцогиня Кэтрин. Если она и надевала платья, то похожие на двубортные пиджаки или тренчи, строгие, стильные, необычные и лаконичные. Все изменилось, когда Меган забеременела — ее наряды стали более женственными, подчеркивающими фигуру и ее интересное положение.