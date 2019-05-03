Самые эффектные выходы в свет беременной супруги принца Гарри Меган Маркл

В отличие от супруги принца Уильяма герцогини Кэтрин, предпочитающей более женственный и консервативный стиль, Меган Маркл обычно одевалась более интересно и смело. Маркл называет себя феминисткой и не раз выступала с заявлениями о равенстве мужчин и женщин, которые вдохновляют ее своими достижениями, харизмой, смелостью и красотой, а не тем, что способны только «стоять у плиты». Свои взгляды герцогиня Сассекская подчеркивала в том числе с помощью одежды: носила широкие брюки и мужские рубашки, а не платья, в которых обычно на публике появляется герцогиня Кэтрин. Если она и надевала платья, то похожие на двубортные пиджаки или тренчи, строгие, стильные, необычные и лаконичные. Все изменилось, когда Меган забеременела — ее наряды стали более женственными, подчеркивающими фигуру и ее интересное положение.
Но Меган не была бы Меган, если бы не позволяла себе дерзости и довольно смелые для супруги принца выходы в свет. К примеру, во время первых месяцев беременности Маркл надела прозрачный сарафан с глубоким разрезом и спровоцировала волну критики в свой адрес.
Фото: Eastnews
«Беременная Меган Маркл надела прозрачный сарафан с глубоким разрезом», «Высокий разрез и "запретный" педикюр: беременная Меган Маркл продолжает нарушать королевские правила», «Меган Маркл может разорить принца Гарри», — гласили заголовки СМИ. Действительно, супруге принца Гарри пришлось придерживать полы сарафана в широкую полоску от американского эко-френдли бренда Reformation, когда они прогуливались по набережной в рамках официального визита в Австралию. В любом случае, самой Меган было явно комфортно, а Гарри, судя по всему, не критикует модные предпочтения супруги.
Больше нарядов беременной Меган Маркл — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, eastnews, getty
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