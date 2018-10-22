Беременная жена принца Гарри надела прозрачный сарафан с глубоким разрезом и спровоцировала волну критики в свой адрес

«Неравный брак» 34-летнего принца Гарри вызвал массу обсуждений в Сети. Только ленивый не упомянул разницу в возрасте, происхождении, не покопался в «небезупречном» прошлом герцогини. Стиль 37-летней актрисы Меган Маркл не дает покоя злым языкам даже сейчас, когда та находится в положении. «Беременная Меган Маркл надела прозрачный сарафан с глубоким разрезом», «Высокий разрез и "запретный" педикюр: беременная Меган Маркл продолжает нарушать королевские правила», «Меган Маркл может разорить принца Гарри», — гласят заголовки СМИ.

Действительно, супруге принца Гарри пришлось придерживать полы сарафана в широкую полоску от американского эко-френдли бренда Reformation, когда они прогуливались по набережной в рамках официального визита в Австралию.