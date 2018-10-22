Беременная жена принца Гарри надела прозрачный сарафан с глубоким разрезом и спровоцировала волну критики в свой адрес

«Неравный брак» 34-летнего принца Гарри вызвал массу обсуждений в Сети. Только ленивый не упомянул разницу в возрасте, происхождении, не покопался в «небезупречном» прошлом герцогини. Стиль 37-летней актрисы Меган Маркл не дает покоя злым языкам даже сейчас, когда та находится в положении. «Беременная Меган Маркл надела прозрачный сарафан с глубоким разрезом», «Высокий разрез и "запретный" педикюр: беременная Меган Маркл продолжает нарушать королевские правила», «Меган Маркл может разорить принца Гарри», — гласят заголовки СМИ.
Действительно, супруге принца Гарри пришлось придерживать полы сарафана в широкую полоску от американского эко-френдли бренда Reformation, когда они прогуливались по набережной в рамках официального визита в Австралию.
VIDEO: Harry and Meghan stroll along Kingfisher Jetty on Fraser Island #royalvisitAUS pic.twitter.com/WkD6APw0zo— Emily Nash (@emynash) 22 октября 2018 г.
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Thank you to everyone at Kingfisher Bay Resort Jetty on Fraser Island that came out to welcome The Duke and Duchess of Sussex today! Their Royal Highnesses were greeted at the Jetty by the Premier of Queensland, Annastacia Palaszczuk, before they met the locals by the beach. #RoyalVisitAustralia #Australia #FraserIsland
Самые дотошные даже подсчитали, что за этот и другие наряды, которые Меган успела надеть за несколько дней тура, принцу Гарри пришлось «выложить» примерно 10 400 долларов США. Однако забыли, что герцогиня до самой свадьбы активно участвовала в съемках кино и сериалов, а также имеет тесные контакты с массой дизайнеров, которые сочли бы за честь увидеть продукцию своих брендов на супруге члена королевской семьи.
А что думаете вы о смелом наряде герцогини?
Фото: globallookpress, eastnews