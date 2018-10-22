logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Беременная жена принца Гарри надела прозрачный сарафан с глубоким разрезом и спровоцировала волну критики в свой адрес

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Принц Гарри и Меган Маркл

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Стиль беременной Меган Маркл не дает покоя злопыхателям.

«Неравный брак» 34-летнего принца Гарри вызвал массу обсуждений в Сети. Только ленивый не упомянул разницу в возрасте, происхождении, не покопался в «небезупречном» прошлом герцогини. Стиль 37-летней актрисы Меган Маркл не дает покоя злым языкам даже сейчас, когда та находится в положении. «Беременная Меган Маркл надела прозрачный сарафан с глубоким разрезом», «Высокий разрез и "запретный" педикюр: беременная Меган Маркл продолжает нарушать королевские правила», «Меган Маркл может разорить принца Гарри», — гласят заголовки СМИ.

Действительно, супруге принца Гарри пришлось придерживать полы сарафана в широкую полоску от американского эко-френдли бренда Reformation, когда они прогуливались по набережной в рамках официального визита в Австралию.

Самые дотошные даже подсчитали, что за этот и другие наряды, которые Меган успела надеть за несколько дней тура, принцу Гарри пришлось «выложить» примерно 10 400 долларов США. Однако забыли, что герцогиня до самой свадьбы активно участвовала в съемках кино и сериалов, а также имеет тесные контакты с массой дизайнеров, которые сочли бы за честь увидеть продукцию своих брендов на супруге члена королевской семьи.

А что думаете вы о смелом наряде герцогини?

Фото: globallookpress, eastnews

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин скрывали общий диагноз
Диана Арбенина откровенно рассказала о беременности и детях
Деревенская любовница с тяжелой судьбой: Юлия Проскурякова показала свое актерское портфолио
Стройная и задорная Пугачева объяснила перемены в имидже: «Я вышла из образа и никак обратно не могу зайти»