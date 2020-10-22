Самые эффектные образы Лопес, Клум и других звезд для Хэллоуина: фото

Многие девушки и на вечеринках в честь Хэллоуина стараются выглядеть утонченно, сексуально и женственно. Например, Дженнифер Лопес и Николь Шерзингер не будут прятать фигуру за сложносочиненными костюмами, а лучше в очередной раз продемонстрируют себя во всей красе в смелых платьях, а лицо украсят необычным макияжем.