Самые эффектные образы Лопес, Клум и других звезд для Хэллоуина: фото
Фото: Eastnews
Многие девушки и на вечеринках в честь Хэллоуина стараются выглядеть утонченно, сексуально и женственно. Например, Дженнифер Лопес и Николь Шерзингер не будут прятать фигуру за сложносочиненными костюмами, а лучше в очередной раз продемонстрируют себя во всей красе в смелых платьях, а лицо украсят необычным макияжем.
Фото: Eastnews
А вот Хайди Клум не боится выглядеть пугающе, перевоплощаясь в самых разных персонажей. Иногда модель предстает перед публикой в образе прекрасной царицы, а порой выглядит, как настоящее отталкивающее чудовище.
Фото: Getty
Одним из самых ярких стал образ зомби, над которым гримеры трудились тринадцать (!) часов. Накануне Хэллоуина Хайди запустила «прямой эфир», во время которого показывала, как ее наряжают и гримируют. Клум придумала такой костюм, который в прессе назвали и постапокалиптичным существом, и биозомби, и инопланетым страшилищем.
Ким Кардаяшьян и Канье Уэст считают Хэллоуин праздником для детей, так что наряжаются в необычные забавные костюмы звезда реалити и рэпер вместе с дочками и сыном.
Фото: Globallookpress / face to face
Многие выбирают для хэллоуинских вечеринок знаменитые образы из популярных фильмов. К примеру, Леди Гага нарядилась так, как выглядел главный герой картины «Эдвард Руки-ножницы» в исполнении Джонни Деппа.
Фото: Globallookpress / face to face
Парные образы тоже является популярными для торжеств в честь Хэллоуина. Только посмотрите, как эффектно смотрятся вместе Джо Джонас и Софи Тернер!
Фото: Eastnews
Больше ярких, нелепых, забавных и устрашающих образов знаменитостей для Хэллоуина смотрите в нашей фотогалерее.
Фото: eastnews, globallookpress, instagram
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