Клум-зомби, неузнаваемая Глюкоза, «ледяная» Дион и другие знаменитости отметили Хэллоуин

В ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах мира отмечают Хэллоуин. К празднику начинают готовиться заранее, чтобы поразить общественность фантазией, оригинальностью и порой трудностью исполнения нарядов.

Знаменитости буквально заполонили ленты Instagram фотографиями и видео с ночного торжества. Многие известные личности перевоплотились настолько, что их трудно узнать за гримом. Так, Глюкоза выбрала образ толстой бабушки, разыскивающей собаку.

Семейство Бекхемов выбрало несколько героев для перевоплощения, например, малышка Харпер на одну ночь перевоплотилась в своего кумира Билли Айлиш.

Сестры Кардашьян побывали в роли Русалочки, сексуальной блондинки, главной злодейки из фильма «101 долматинец» и других. Одним словом, листайте карусель с фотографиями и наслаждайтесь.