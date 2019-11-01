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Клум-зомби, неузнаваемая Глюкоза, «ледяная» Дион и другие знаменитости отметили Хэллоуин

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Глюкозу трудно узнать в образе толстой бабушки

Фото: Instagram

Звезды подошли к выбору и подготовке костюмов с фантазией.

В ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах мира отмечают Хэллоуин. К празднику начинают готовиться заранее, чтобы поразить общественность фантазией, оригинальностью и порой трудностью исполнения нарядов.

Знаменитости буквально заполонили ленты Instagram фотографиями и видео с ночного торжества. Многие известные личности перевоплотились настолько, что их трудно узнать за гримом. Так, Глюкоза выбрала образ толстой бабушки, разыскивающей собаку.

Семейство Бекхемов выбрало несколько героев для перевоплощения, например, малышка Харпер на одну ночь перевоплотилась в своего кумира Билли Айлиш.

Сестры Кардашьян побывали в роли Русалочки, сексуальной блондинки, главной злодейки из фильма «101 долматинец» и других. Одним словом, листайте карусель с фотографиями и наслаждайтесь.

Шакира с пауком

На Хеллоуин, как в другие годы, отличилась немецкая супермодель Хайди Клум. Готовить костюм она начала за несколько месяцев до события. Она также предложила подписчикам угадать, в образе кого или чего появится в этот раз.

Но накануне Хеллоуина она запустила «прямой эфир», во время которого показывала, как ее перевоплощают в стимпанк-зомби. Клум придумала такой костюм, который в прессе назвали и постапокалиптичным и биозомби и инопланетым зомби. Гримеры трудились над ней 13 часов.

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Муж Хайди Том Каулитц выбрал костюм астронавта с разбитым скафандром и лицом. Получилась идеальная парочка.

А чей наряд понравился вам больше всего?

Фото и видео: Instagram, East News

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