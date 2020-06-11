Самойлова, Барановская, Сивкова и другие знаменитости, которым изменяли во время беременности
Фото: Instagram
Оксана Самойлова
Фото: Instagram
Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом в апреле, после того, как их личные семейные проблемы стали достоянием общественности. Оксана не смогла простить мужу измены, злоупотребление запрещенными препаратами и алкоголем, неадекватное поведение дома и на публике. «Все десять лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны», — пожаловалась она. А в Сети появились фото и видео артиста, который весьма двусмысленно веселится с девушками, в то время как Самойлова находилась на последних месяцах беременности. Правда, сам Джиган не хочет разводиться и пытается загладить свою вину перед женой и дочерьми. Всего у пары четверо детей: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 3-летняя Майя и малыш Давид, который появился на свет 18 февраля этого года.
Юлия Барановская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Для Юлии Барановской поступок ее теперь уже бывшего мужа Андрея Аршавина стал шоком. Футболист заявил ей о том, что расстается с ней и уходит к другой женщине, когда Юля была беременна от него третьим ребенком. О предательстве супруга Барановская откровенно рассказала Андрею Малахову в шоу «Пусть говорят», в котором не могла сдерживать эмоции и слезы. «Ребенок в животе, муж сказал, что уходит, мама болеет. Я решила, что он пошутил, что прилечу в Питер, поговорю с ним и все изменится. В самолете из Лондона я поднялась и пошла к пилоту — просить, чтобы меня высадили. Я поняла, что не могу лететь. Это было страшно. Не дай Бог такое кому-нибудь пережить», — поделилась она. В итоге Барановская родила сына Арсения, стала многодетной мамой и из домохозяйки превратилась в успешную телеведущую.
Александра Сивкова
Фото: Instagram
Известный «звездный» фитнес-тренер Вячеслав Дайчев бросил беременную супругу, танцовщицу и модель Александру Сивкову, ради участницы «Фабрики звезд — 4» Алексы. «10 лет я не могла забеременеть, ставили диагноз бесплодия. В 2019 мы решили, что хотим полноценную семью, в апреле мне сделали операцию , в мае он сделал предложение. За лето я восстановилась, и уже в октябре в день овуляции (мы высчитывали) я забеременела и с первым днём задержки узнали об этом счастье.
Конечно, было волнительно и эмоции переполняли, каждое узи ходили вместе, слёзы так и текли, радовались каждой хорошей новости о малыше. До 4-х месяцев мы скрывали даже от самых близких, а потом радовались и с ними. Все было прекрасно, как у счастливой и любящей пары. И вот настал тот день, когда мы узнали пол ребёнка. Я пишу это все , потому что ситуация вышла на всеобщее обозрение и против моей воли. Я никогда бы не позволила себе вытащить все белье наружу из уважения в первую очередь к себе! Мой мир разрушился…», — рассказала Сивкова.
Валерия Гай Германика
Фото: Starface
Валерия Гай Германика развелась танцором Вадимом Любушкиным, оказавшимся альфонсом и изменщиком. Когда Валерия узнала, что ошиблась в выборе супруга, она уже была беременна. В апреле 2016 года режиссер, у которой также подрастает десятилетняя дочь Окставия, родила дочь Северину. По словам Германики, она хочет родить еще детей и совсем не расстраивается из-за того, что рядом с ней нет мужчины. «Мне кажется, мать-одиночка — это неплохо, даже сексуально. Свободная женщина с двумя детьми... По-моему, сейчас это тренд вообще», — рассказала она в интервью журналу ОК!.
Айза Анохина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Айза Анохина не скрывает, что терпела измены теперь уже бывшего супруга, скандального рэпера Гуфа, даже когда была беременна. «Потому что была наивная идиотка. Потому что мне говорили, что это разовая ошибка. Потому что думала, что нужно стараться сохранить семью», – заявила она.
Анна Седокова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анна Седокова призналась, что прощала предательства первому мужу Валентину Белькевич. Футболист изменял певице, когда та была беременна дочерью Алиной. «Я выходила замуж за человека, который уже мне изменял. Будучи беременной, я до 6 утра ждала его возвращения домой, слушала лифт, как собака у двери. Такая была моя жизнь, а потом родилась Алина», — рассказала она в интервью Hello!.
Два года назад Анна намекнула на то, что ей снова изменили, когда она была беременна в третий раз. «На часах 12 ночи, я только вернулась после работы, только остановилась и понимаю, что мне сложно дышать. Малыш давит на диафрагму или предательство на душу, не знаю… Сама виновата. Скажут верно. А мы же тебе говорили, скажут все. Вы правы. Но как поверить в то, что человек в доли секунды меняется и из близкого становится чужим? Как принять то, что сделать больно другому становится так же легко, как сказать „привет“? Я терпеть не могу жалость. К себе точно. Мне просто временно сложно дышать и завязывать ботинки. Но все это временно. Я знаю. Все пройдет. Завтра я опять буду в это верить». В апреле 2017 года Анна родила сына Гектора и стала многодетной мамой.
МакSим
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Роман певицы МакSим с бизнесменом Антоном Петровым завершился, когда на была на седьмом месяце беременности. Мужчина сообщил, что уходит к новой девушке — и в итоге женился на дочери депутата Госдумы Александра Брыксина. МакSим не стала устраивать истерик, демонстрировать свои чувства на публике и давать душераздирающие интервью. «Мы не смогли стать семьей. Любовь проходит. Пусть он будет счастлив», — рассказала она изданию StarHit. Сейчас певица растит двоих дочерей — 11-летнюю Александру от бывшего мужа, звукорежиссера Алексея Луговцова, и 5-летнюю Марию.
Ирина Леонова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Расставание Евгения Цыганова и Ирины Леоновой стало для многих полной неожиданностью и вызвало большой резонанс в СМИ. Актер принял решение уйти от гражданской супруги, когда она ждала от него... седьмого ребенка. Многие тогда осудили Цыганова, а сам он отказывался комментировать личную жизнь и очень резко отвечал на вопросы журналистов, пытавшихся выяснить, что произошло в семье артиста. Поначалу ему приписывали роман с коллегой по фильму «Битва за Севастополь» Юлией Пересильд, позднее выяснилось, что новой избранницей Евгения стала Юлия Снигирь, которая, как и его супруга, находилась в положении. В марте 2016 года Юля родила сына Федора. Пару лет назад Цыганов и Снигирь официально перестали скрывать свои отношения и впервые вышли вместе в свет.
Фото: Instagram, eastnews, starface, ЕКатерина Ширинкина / Passion.ru
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