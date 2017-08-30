Розовый латекс, платье-торт, костюм танцовщицы и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
Ники Минаж
Казалось бы, Ники Минаж уже нечем удивить общественность. Но не тут-то было — певица снова превзошла саму себя. Для церемонии поп-дива выбрала розовый латексный костюм, дополнив образ эдакой куклы Барби длинными белыми волосами до колен.
Мелани Браун
Экс-участница группы Spice Girls Мелани Браун продолжает свой треш-парад. Место прозрачного комбинезона со стразами на попе заняло золотистое платье в пайетках, на котором разноцветными буквами написано «You Will Never Own Me», что в переводе означает «Ты никогда не завладеешь мной». Вероятно, послание адресовано ее мужу Стивену Белафонте, с которым она сейчас скандально разводится.
Хайди Клум
Похоже, Хайди Клум настолько гордится своей безупречной фигурой, что решила максимально продемонстрировать все свои достоинства. На церемонию супермодель пришла в «голом» платье телесного цвета, нескромное декольте которого едва сдерживало ее внушительный бюст, буквально рвущийся наружу.
Кеша
Кеша, последовав примеру Золушки, решила превратиться на один вечер в сказочную принцессу. Но явно перестаралась. Тюлевое платье с многослойной юбкой пудрового цвета сделали ее похожей на огромный свадебный торт.
Деми Ловато
Певица Деми Ловато тоже перемудрила с образом, появившись на ковровой дорожке в черных блестящих шароварах и прозрачном топе с непонятными узорами. Будь наряд немного скромнее, он вполне подошел бы, например, для детского утренника в качестве костюма Алладина.
Пинк
Певица Пинк, забыв о том, что такое женственность, вышла в свет в классическом мужском костюме-тройке: огромные брюки, на которые она буквально наступала, жилетка и пиджак не по размеру.
Жасмин Сандерс
Актриса Жасмин Сандерс словно только что выиграла чемпионат по латиноамериканским танцам и не переодеваясь, пришла отмечать победу. Короткий топ и юбка из рваных тряпочек подарили Жасмин место в списке модных провалов.
Ребекка Холл
Для актрисы Ребекки Холл открытие Венецианского кинофестиваля-2017 стало настоящим праздником, сравнимым с Рождеством. Иначе как объяснить ее пестрое платье, украшенное разноцветными пайетками, похожими на елочные игрушки.
Элеонора Каризи
Итальянский блогер Элеонора Каризи тоже отличилась на этой неделе. Для выхода в свет девушка выбрала черное прозрачное платье, которое было украшено кусочками тюля и сделало Элеонору похожей на ворону.
Ноа Сайрус
Младшая сестра Майли Сайрус, похоже, берет с нее пример. И зря. На церемонии Ноа появилась в огромном худи и черных лакированных ботфортах на шпильке, всеми силами стараясь показать, что она ничем не хуже своей эпатажной родственницы.
Лиззо
«Богиня!» — вероятно, такой реакции ждала певица Лиззо, появившись на публике в замысловатом наряде, похожем на намотанное на тело простыню. Кружевное декольте, белые чулки на подтяжках, юбка с длинным подолом, украшенная странными буквами — и это еще не все составляющие несуразного образа Лиззо. Еще более нелепо смотрелась диадема в виде лаврового венка.
Фото: globallookpress