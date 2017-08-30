Эта неделя была богата на чудаковатые наряды. Церемония награждения MTV Video Music Awards-2017, открытие Венецианского кинофестиваля-2017 — звездам было где разгуляться и показать свою креативность в создании замысловатых образов, которые по праву вошли в наш список модных провалов.

Ники Минаж

Казалось бы, Ники Минаж уже нечем удивить общественность. Но не тут-то было — певица снова превзошла саму себя. Для церемонии поп-дива выбрала розовый латексный костюм, дополнив образ эдакой куклы Барби длинными белыми волосами до колен. Мелани Браун

Экс-участница группы Spice Girls Мелани Браун продолжает свой треш-парад. Место прозрачного комбинезона со стразами на попе заняло золотистое платье в пайетках, на котором разноцветными буквами написано «You Will Never Own Me», что в переводе означает «Ты никогда не завладеешь мной». Вероятно, послание адресовано ее мужу Стивену Белафонте, с которым она сейчас скандально разводится. Хайди Клум

Похоже, Хайди Клум настолько гордится своей безупречной фигурой, что решила максимально продемонстрировать все свои достоинства. На церемонию супермодель пришла в «голом» платье телесного цвета, нескромное декольте которого едва сдерживало ее внушительный бюст, буквально рвущийся наружу. Кеша

Кеша, последовав примеру Золушки, решила превратиться на один вечер в сказочную принцессу. Но явно перестаралась. Тюлевое платье с многослойной юбкой пудрового цвета сделали ее похожей на огромный свадебный торт. Деми Ловато

Певица Деми Ловато тоже перемудрила с образом, появившись на ковровой дорожке в черных блестящих шароварах и прозрачном топе с непонятными узорами. Будь наряд немного скромнее, он вполне подошел бы, например, для детского утренника в качестве костюма Алладина. Пинк

Певица Пинк, забыв о том, что такое женственность, вышла в свет в классическом мужском костюме-тройке: огромные брюки, на которые она буквально наступала, жилетка и пиджак не по размеру. Жасмин Сандерс

Актриса Жасмин Сандерс словно только что выиграла чемпионат по латиноамериканским танцам и не переодеваясь, пришла отмечать победу. Короткий топ и юбка из рваных тряпочек подарили Жасмин место в списке модных провалов.

Ребекка Холл

Для актрисы Ребекки Холл открытие Венецианского кинофестиваля-2017 стало настоящим праздником, сравнимым с Рождеством. Иначе как объяснить ее пестрое платье, украшенное разноцветными пайетками, похожими на елочные игрушки. Элеонора Каризи

Итальянский блогер Элеонора Каризи тоже отличилась на этой неделе. Для выхода в свет девушка выбрала черное прозрачное платье, которое было украшено кусочками тюля и сделало Элеонору похожей на ворону. Ноа Сайрус

Младшая сестра Майли Сайрус, похоже, берет с нее пример. И зря. На церемонии Ноа появилась в огромном худи и черных лакированных ботфортах на шпильке, всеми силами стараясь показать, что она ничем не хуже своей эпатажной родственницы. Лиззо