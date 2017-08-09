Накануне состоялась премьера 12-го сезона популярного телепроекта America's Got Talent.

В этот вечер по красной дорожке прошлись главные члены жюри шоу — Хайди Клум, Тайра Бэнкс, Хоуи Мэндел, Саймон Коуэлл, а также Мелани Браун, более известная как экс-участница Spice Girls Мел Би.

Именно к бывшей «перчинке» и было приковано всеобщее внимание. Для выхода в свет 42-летняя певица выбрала очень смелый наряд — абсолютно прозрачный комбинезон. Однако все самые сокровенные места Мел Би все же были прикрыты разноцветными камнями и стразами. И без того странный образ дополнили очень короткая прическа с выбритыми висками и яркий макияж.