Ратажковски, Куркова, Дженнер и другие звезды с неидеальной формой пупка

Эмили Ратажковски — одна из самых успешных моделей, звезда Instagram, мечта миллионов мужчин, пример для подражания для многих женщин. Эмили часто демонстрирует себя во всей красе в откровенных фотосессиях, на снимках в бикини и в смелых нарядах на светских мероприятиях. У нее точеная фигура, пышная грудь, тонкая талия упругая попа и длинные ноги, но вот пупок... Многочисленные фолловеры Ратажковски нередко критикуют эту часть ее тела в Сети, но Эмили не комплексует и продолжает публично оголять живот.