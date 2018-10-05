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Ратажковски, Куркова, Дженнер и другие звезды с неидеальной формой пупка

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Эмили Ратажковски

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Многие знаменитости кажутся нам идеальными с ног до головы, но и у них есть недостатки. К примеру, у некоторых звезд, которые являются примером для подражания миллионов людей, есть мелкие изъяны, которые не остаются незамеченными для их многочисленных поклонников и критиков. К примеру, Эмили Рататажковски, Кендалл Дженнер и другие известные девушки с роскошными фигурами разочаровывают некоторых своими... неидеальными пупками.

Эмили Ратажковски — одна из самых успешных моделей, звезда Instagram, мечта миллионов мужчин, пример для подражания для многих женщин. Эмили часто демонстрирует себя во всей красе в откровенных фотосессиях, на снимках в бикини и в смелых нарядах на светских мероприятиях. У нее точеная фигура, пышная грудь, тонкая талия упругая попа и длинные ноги, но вот пупок... Многочисленные фолловеры Ратажковски нередко критикуют эту часть ее тела в Сети, но Эмили не комплексует и продолжает публично оголять живот.

Недавно подтянутую фигуру продемонстрировала Наталья Водянова. Супермодель опубликовала фото, на котором позирует в бикини. Поклонники Натальи оценили, как прекрасно она выглядит после рождения пятерых детей, а вот критики отметили, что пупок ей лучше не показывать.

От особенно придирчивых критиков достается и модели Кендалл Дженнер. Младшую сестру Ким Кардашьян критикуют за то, что ее пупок слишком продолговатый, из-за чего выглядит странно и неестественно.

Недавно раскритиковали и Анфису Чехову, пупок которой назвали «грустным». Некоторым фолловерам телеведущей в Instagram показалось, что эта часть ее тела далека от идеала.

А вот у супермодели Каролины Курковой вообще нет пупка. По слухам, она лишилась этой части тела после перенесенной в детстве операции. Такая особенность не мешает Каролине демонстрировать на подиуме нижнее белье и сниматься в откровенных фотосессиях. Правда, для глянцевых изданий, пупок ей обычно подрисовывают с помощью фотошопа.

Больше фотографий знаменитостей с неидеальными пупками смотрите в нашей фотогалерее.

Фото: eastnews, globallookpress, instagram, getty

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