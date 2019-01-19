Простыня с «копытами», неудачный наряд суперженщины и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Безмерно уважаем актерский талант Гленн Клоуз, получившей главный приз за роль в фильме «Жена» на церемонии Critics' Choice Awards, но вот одета была актриса неудачно. Атласные пиджак и юбка в складку до пола выглядели на Гленн слишком старомодно и неинтересно и сделали ее похожей на учительницу, нарядившуюся на школьный праздник. К тому же, мы бы посоветовали голливудской звезде прикрывать зону декольте.

Астрид Рудольф