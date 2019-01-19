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Простыня с «копытами», неудачный наряд суперженщины и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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😑
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я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
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😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леди Гага

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Если хотите узнать, как подчеркивать свои недостатки и скрывать свои достоинства с помощью одежды, неудачно обнажаться и кутаться в нелепые наряды, то просто посмотрите на модные провалы знаменитостей на прошедшей неделе. Запомните и сами так не делайте.

Леди Гага

Леди Гага появилась на церемонии Critics' Choice Awards в наряде, похожем на простыню, в которую она завернулась перед выходом в свет. Платье сплющило певице грудь, а в разрезе были видны ботильоны на огромной платформе, похожие на копыта. Смотрелось все вместе так себе.

Гленн Клоуз

Безмерно уважаем актерский талант Гленн Клоуз, получившей главный приз за роль в фильме «Жена» на церемонии Critics' Choice Awards, но вот одета была актриса неудачно. Атласные пиджак и юбка в складку до пола выглядели на Гленн слишком старомодно и неинтересно и сделали ее похожей на учительницу, нарядившуюся на школьный праздник. К тому же, мы бы посоветовали голливудской звезде прикрывать зону декольте.

Астрид Рудольф

Астрид Рудольф надела футболку с надписью «Мы все суперженщины», а сама выглядела так, как будто собирается в пижаме и домашнем халате идти в ванную чистить зубы. Завершали образ растрепанные волосы и большие очки, которые не очень идут Астрид. Прямо скажем, не образ суперженщины для светского выхода.

Мари Жиллен

Мари Жиллен промахнулась с выбором шортиков. Объемная водолазка насыщенного винного оттенка, шерстяной пиджак мужского кроя в клетку, ботинки на плоской подошве и сумка на длинном ремне через плечо — ok, но вот легкие шелковые мини-шорты явно из другой оперы.

Валери Хубер

Валери Хубер перемудрила с нарядом и была похожа на перевязанную бинтами девушку, случайно попавшую на красную дорожку.

Фраук Людовиг

А вот Фраук Людовиг переборщила с оттенками зеленого и мятного в своем наряде и была похожа на лягушку. К тому же, объемный джемпер с рюшами ее явно не стройнил.

Исса Рэй

Классический пример неудачного платья не по размеру. Дамы, запомните, нога должна игриво выглядывать из высокого разреза платья, дразнить и соблазнять, а не выглядеть так, как будто вот-вот порвет натянувшийся на ней и обнажившей лишнее наряд.

Энни Старк

Пока Леди Гага разгуливала на церемонии Critics' Choice Awards в платье-простыне, Энни Старк выгуливала наряд, похожий на аляповатый пододеяльник, подчеркнувший ее неидеальную грудь.

Робин Хейс

Робин Хейс же выбрала комбинезон, сплюснувший ей грудь, подчеркнувший отсутствие талии и утяжеливший нижнюю часть туловища из-за широких и слишком длинных брюк.

Керри Киган

Платье Керри Киган отлично бы смотрелось в индийском или турецком сериале, в котором она бы играла одну из наложниц султана. Нас эта расшитая бисером прозрачная ткань с кистями бахромы на руках не впечатлила.

Виктория Лаутербах

Виктория Лаутербах тоже не вызвала у нас восторга в своем платье, похожем на кружевные бабушкины салфетки, разложенные на скатерти.

Сара Полсон

Сара Полсон продолжает модные эксперименты, выглядит на светских мероприятиях необычно и стильно, но упорно скрывает достоинства своей фигуры и не хочет быть женственной — ее право. Но мы знаем, что Сара может выглядеть намного шикарнее.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress

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