Простыня с «копытами», неудачный наряд суперженщины и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Леди Гага
Леди Гага появилась на церемонии Critics' Choice Awards в наряде, похожем на простыню, в которую она завернулась перед выходом в свет. Платье сплющило певице грудь, а в разрезе были видны ботильоны на огромной платформе, похожие на копыта. Смотрелось все вместе так себе.
Гленн Клоуз
Безмерно уважаем актерский талант Гленн Клоуз, получившей главный приз за роль в фильме «Жена» на церемонии Critics' Choice Awards, но вот одета была актриса неудачно. Атласные пиджак и юбка в складку до пола выглядели на Гленн слишком старомодно и неинтересно и сделали ее похожей на учительницу, нарядившуюся на школьный праздник. К тому же, мы бы посоветовали голливудской звезде прикрывать зону декольте.
Астрид Рудольф
Астрид Рудольф надела футболку с надписью «Мы все суперженщины», а сама выглядела так, как будто собирается в пижаме и домашнем халате идти в ванную чистить зубы. Завершали образ растрепанные волосы и большие очки, которые не очень идут Астрид. Прямо скажем, не образ суперженщины для светского выхода.
Мари Жиллен
Мари Жиллен промахнулась с выбором шортиков. Объемная водолазка насыщенного винного оттенка, шерстяной пиджак мужского кроя в клетку, ботинки на плоской подошве и сумка на длинном ремне через плечо — ok, но вот легкие шелковые мини-шорты явно из другой оперы.
Валери Хубер
Валери Хубер перемудрила с нарядом и была похожа на перевязанную бинтами девушку, случайно попавшую на красную дорожку.
Фраук Людовиг
А вот Фраук Людовиг переборщила с оттенками зеленого и мятного в своем наряде и была похожа на лягушку. К тому же, объемный джемпер с рюшами ее явно не стройнил.
Исса Рэй
Классический пример неудачного платья не по размеру. Дамы, запомните, нога должна игриво выглядывать из высокого разреза платья, дразнить и соблазнять, а не выглядеть так, как будто вот-вот порвет натянувшийся на ней и обнажившей лишнее наряд.
Энни Старк
Пока Леди Гага разгуливала на церемонии Critics' Choice Awards в платье-простыне, Энни Старк выгуливала наряд, похожий на аляповатый пододеяльник, подчеркнувший ее неидеальную грудь.
Робин Хейс
Робин Хейс же выбрала комбинезон, сплюснувший ей грудь, подчеркнувший отсутствие талии и утяжеливший нижнюю часть туловища из-за широких и слишком длинных брюк.
Керри Киган
Платье Керри Киган отлично бы смотрелось в индийском или турецком сериале, в котором она бы играла одну из наложниц султана. Нас эта расшитая бисером прозрачная ткань с кистями бахромы на руках не впечатлила.
Виктория Лаутербах
Виктория Лаутербах тоже не вызвала у нас восторга в своем платье, похожем на кружевные бабушкины салфетки, разложенные на скатерти.
Сара Полсон
Сара Полсон продолжает модные эксперименты, выглядит на светских мероприятиях необычно и стильно, но упорно скрывает достоинства своей фигуры и не хочет быть женственной — ее право. Но мы знаем, что Сара может выглядеть намного шикарнее.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress
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