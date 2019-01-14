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Сияющая Робертс в стильном комбинезоне, роскошная Терон в эффектном платье и другие звезды на Critics' Choice Awards 2019

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джулия Робертс

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В Калифорнии кино- и телевизионные критики вручили еще одну престижную премию Critics’ Choice Awards 2019.

Кинозвезды уже готовятся к главному шоу года — вручению премии «Оскар», которое состоится в конце февраля. Пока все силы брошены на выбор роскошных платьев для будущего выхода, вечером 13 января на еще одной важной церемонии, Critics’ Choice Awards, знаменитости по традиции продемонстрировали более скромные наряды.

На красной дорожке мероприятия, которую так и называют — «дорогой к «Оскару» — появились Шарлиз Терон, Джулия Робертс, Леди Гага, Эми Адамс, Николь Кидман, Нина Добрев и другие знаменитости.

Список победителей на Critics' Choice Awards получился практически идентичным с «Золотым глобусом». Но, в отличие от других премий, критики могут отдать победу в одной и той же номинации двум звездам. Так и получилось на этот раз: Гленн Клоуз и Леди Гага поделили премию «Лучшая актриса». Старшая и младшая коллеги — обе в светлых нарядах — с удовольствием позировали вместе и ничуть не смутились сложившейся ситуацией.

Список победителей премии Critics' Choice Awards 2019:

  • Лучший фильм — «Рома»
  • Лучший актер — Кристиан Бэйл, «Власть»
  • Лучшая актриса — Гленн Клоуз, «Жена» и Леди Гага, «Звезда родилась»
  • Лучший актер второго плана — Махершала Али, «Зеленая книга»
  • Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг, «Если бы Бил-стрит могла заговорить»
  • Лучший драматический сериал — «Американцы»
  • Лучший актер в драматическом сериале — Мэттью Рис, «Американцы»
  • Лучшая актриса в драматическом сериале — Сандра О, «Убивая Еву»
  • Лучший комедийный сериал — «Удивительная миссис Майзел»
  • Лучший актер в комедийном сериале — Билл Хейдер, «Барри»
  • Лучшая актриса в комедийном сериале — Рейчел Броснахэн, «Удивительная миссис Майзел»
  • Лучший мини-сериал — «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»

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Текст: Мария Мельникова

Фото: East News

Видео: Youtube.com / Access

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