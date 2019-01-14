Сияющая Робертс в стильном комбинезоне, роскошная Терон в эффектном платье и другие звезды на Critics' Choice Awards 2019

Кинозвезды уже готовятся к главному шоу года — вручению премии «Оскар», которое состоится в конце февраля. Пока все силы брошены на выбор роскошных платьев для будущего выхода, вечером 13 января на еще одной важной церемонии, Critics’ Choice Awards, знаменитости по традиции продемонстрировали более скромные наряды.

На красной дорожке мероприятия, которую так и называют — «дорогой к «Оскару» — появились Шарлиз Терон, Джулия Робертс, Леди Гага, Эми Адамс, Николь Кидман, Нина Добрев и другие знаменитости.