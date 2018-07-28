Подольская в мини и Седокова с дерзким декольте показали себя во всей красе на «Жаре»

В Азербайджане продолжается фестиваль «Жара», открывшийся на днях. На этот раз перед зрителями выступили Валерия, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Любовь Успенская и многие другие артисты. Одной из самых ярких девушек на красной дорожке стала Анна Седокова, появившаяся на концерте в платье с глубоким декольте.
Татьяна Навка выбрала более скромный наряд и позировала фотографам с супругом Дмитрием Песковым.
Владимира Преснякова на сцене поддержала супруга Наталья Подольская. Леонид Агутин тоже выступил вместе с женой Анжеликой Варум, а также с Любовью Успенской.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru