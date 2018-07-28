Подольская в мини и Седокова с дерзким декольте показали себя во всей красе на «Жаре»

В Азербайджане продолжается фестиваль «Жара», открывшийся на днях. На этот раз перед зрителями выступили Валерия, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Любовь Успенская и многие другие артисты. Одной из самых ярких девушек на красной дорожке стала Анна Седокова, появившаяся на концерте в платье с глубоким декольте.