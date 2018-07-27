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Лорак с декольте, неожиданно скромная Глюкоза и другие звезды открыли фестиваль «Жара-2018»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ани Лорак

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В Баку состоялось торжественное открытие ежегодного международного музыкального фестиваля «Жара».

На побережье Каспийского моря в Sea Breeze Resort собрались многие российского шоу-бизнеса. По красной дорожке на открытии фестиваля Эмина Агаларова прошлись Ани Лорак, Глюкоза, Николай Басков, Согдиана, Анна Седокова и другие. Мы не могли не смотреть на умопомрачительное декольте Ани Лорак и не восхищаться ее фигурой, а вот Глкоза на этот раз нас удивила. В Азербайджане певица, предпочитающая смелые наряды и откровенные фотосессии, надела очень скромное белое платье.

Анна Седокова тоже выбрала довольно скромный наряд. На певице было красное платье в пол.

Слава решила не заморачиваться и оделась в удобные футболку и короткую юбку.

На открытии фестиваля «Жара-2018» выступили Светлана Лобода, In-Grid, Сергей Лазарев, Глюкоза, Artik & Asti, Макс Барских, группы «Время и стекло» и «Градусы», Николай Басков, Егор Крид и многие другие. Неожиданными стали дуэты Стивена Сигала и Эмина, Любови Успенской и Насти Каменских, Валерии и Егора Крида.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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