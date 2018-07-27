Лорак с декольте, неожиданно скромная Глюкоза и другие звезды открыли фестиваль «Жара-2018»

На побережье Каспийского моря в Sea Breeze Resort собрались многие российского шоу-бизнеса. По красной дорожке на открытии фестиваля Эмина Агаларова прошлись Ани Лорак, Глюкоза, Николай Басков, Согдиана, Анна Седокова и другие. Мы не могли не смотреть на умопомрачительное декольте Ани Лорак и не восхищаться ее фигурой, а вот Глкоза на этот раз нас удивила. В Азербайджане певица, предпочитающая смелые наряды и откровенные фотосессии, надела очень скромное белое платье.