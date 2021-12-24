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Побег от «невесты», странное поведение на сцене и другие скандальные выходки Димы Билана

24 декабря 2021 года Дима Билан отмечает 40-летие. Большая известность пришла к нему в 2002-м после участия в «Новой волне». С тех пор артист живет на виду у огромной аудитории. За 20 лет артист доказал, что является одним из лучших вокалистов не только страны, но и Европы. Однако популярность имеет и оборотную сторону — все опрометчивые поступки становятся достоянием общественности. В день рождения Димы Билана Passion.ru вспоминает его самые громкие скандалы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дима Билан — один из самых талантливых артистов в шоу-бизнесе

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Обещать — не значит жениться

Дима Билан не рассказывает о личной жизни. В интервью 2020 года он лишь упомянул, что у него есть родственная душа рядом и он счастлив.

Но много лет назад все же один его роман стал достоянием общественности. Еще до участия в «Евровидении-2008» Билан начал встречаться с моделью Еленой Кулецкой. Они вместе появлялись на светских тусовках, позировали, нежно дотрагиваясь друг до друга.

Елена и Дима

Елена и Дима

Фото: Starface

И, когда стало известно, что Дима во второй раз попробует штурмовать европейский музыкальный олимп (первая попытка в 2006-м принесла второе место), он во время общения с журналистами заявил: «Если стану первым, женюсь!» По официальной версии, тогда он встречался с Кулецкой.

Но до свадьбы, как теперь уже известно, дело не дошло — победитель «Евровидения» сбежал от «невесты». Сейчас ни Билан, ни Кулецкая о том романе не вспоминают.

«Мне все равно, что обо мне думают»

Несколько лет назад в желтой-прежелтой прессе стали появляться слухи, что Дима Билан выбирает нетрадиционные любовные отношения. Артистам не привыкать к подобным инсинуациям. Певец не бросился в истерике отрицать слухи, но однажды в интервью сказал: «Я человек, который окончил Гнесинку по академическому вокалу, пел с оркестром, имел голос. Это важно для понимания меня в эпохе "поющих трусов". Меня никто не ангажировал, никто не склонял к чему-то, и я за ним (экс-продюсером Айзеншписом) ничего такого не замечал. Хотя слух ходил. Все друг на друга клепали такое, что будь здоров. Сегодня мне все равно».

2008 год

2008 год

Фото: Starface

Конфуз в Самаре

В 2019 году Дима Билан выступал на Дне города в Самаре. Но, когда он появился на сцене, зрители поняли — дело неладно. Певец странно двигался, разговаривал, принимал странные позы и открывал рот, не попадая в фонограмму.

На следующее утро Сеть разорвали гневные публикации самарцев, требовавших от Билана публичных извинений. Пришлось просить прощения. Артист не стал отрицать, что перед концертом принял, но лишь для того, чтобы прийти в норму после шумной вечеринки, которая прошла накануне. Не рассчитал силы организма и оконфузился.

Чтобы загладить вину, Дима подарил городу детскую площадку.

И ты, Тимати!

Поговаривают, в шоу-бизнесе истинная дружба и доверительные отношения случаются крайне редко, как исключение из правил. Билан утверждает, что сам давно никому не верит, ведь подножку может подставить кто угодно.

В 2014-м Тимати прокомментировал видео с Биланом, снятое в Нижнем Новгороде. Рэпер открыто заявил, что Дима вышел на сцену под действием неких веществ. «Яночка, тебе не стыдно, что артист выходит на сцену под действием "неких психотропных веществ"? Если у тебя не хватает денег, скажи, я помогу определить его в лучший реабилитационный центр», — уколол Тимати продюсера Яну Рудковскую.

Известно, что Яна грудью стоит за дорогих ей людей. И этот случай не стал исключением. Она резко ответила, что готова в суде и после медицинских экспертиз доказать невиновность Димы. При этом она упрекнула Тимати, что он добивается популярности за счет других. «А мы привыкли всего добиваться своим трудом», — закончила она свою пламенную речь.

В итоге конфликт урегулировали в досудебном порядке.

Дима Билан и Яна Рудковская

Дима Билан и Яна Рудковская

Фото: Starface

Еще раз на старые грабли

Не обошелся без скандала и 2021 год. Недавно, выступая на концерте в Казахстане, Билан вновь продемонстрировал «неадекватное» поведение — так решили зрители в зале. За ночь видео с выступления артиста разлетелось по десяткам пабликов...

Дима опубликовал в Instagram несколько видео, где попытался оправдать свою выходку усталостью и тем, что не спит уже несколько дней — из-за огромного количества работы.

«У вас не бывает ошибок?» — поинтересовался он в одном из видео.

После Дима Билан еще несколько раз затрагивал эту тему, но в его искренность поверили не все...

Фото: Starface, Roman Denisov, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

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