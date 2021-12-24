Побег от «невесты», странное поведение на сцене и другие скандальные выходки Димы Билана
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Обещать — не значит жениться
Дима Билан не рассказывает о личной жизни. В интервью 2020 года он лишь упомянул, что у него есть родственная душа рядом и он счастлив.
Но много лет назад все же один его роман стал достоянием общественности. Еще до участия в «Евровидении-2008» Билан начал встречаться с моделью Еленой Кулецкой. Они вместе появлялись на светских тусовках, позировали, нежно дотрагиваясь друг до друга.
Фото: Starface
И, когда стало известно, что Дима во второй раз попробует штурмовать европейский музыкальный олимп (первая попытка в 2006-м принесла второе место), он во время общения с журналистами заявил: «Если стану первым, женюсь!» По официальной версии, тогда он встречался с Кулецкой.
Но до свадьбы, как теперь уже известно, дело не дошло — победитель «Евровидения» сбежал от «невесты». Сейчас ни Билан, ни Кулецкая о том романе не вспоминают.
«Мне все равно, что обо мне думают»
Несколько лет назад в желтой-прежелтой прессе стали появляться слухи, что Дима Билан выбирает нетрадиционные любовные отношения. Артистам не привыкать к подобным инсинуациям. Певец не бросился в истерике отрицать слухи, но однажды в интервью сказал: «Я человек, который окончил Гнесинку по академическому вокалу, пел с оркестром, имел голос. Это важно для понимания меня в эпохе "поющих трусов". Меня никто не ангажировал, никто не склонял к чему-то, и я за ним (экс-продюсером Айзеншписом) ничего такого не замечал. Хотя слух ходил. Все друг на друга клепали такое, что будь здоров. Сегодня мне все равно».
Фото: Starface
Конфуз в Самаре
В 2019 году Дима Билан выступал на Дне города в Самаре. Но, когда он появился на сцене, зрители поняли — дело неладно. Певец странно двигался, разговаривал, принимал странные позы и открывал рот, не попадая в фонограмму.
На следующее утро Сеть разорвали гневные публикации самарцев, требовавших от Билана публичных извинений. Пришлось просить прощения. Артист не стал отрицать, что перед концертом принял, но лишь для того, чтобы прийти в норму после шумной вечеринки, которая прошла накануне. Не рассчитал силы организма и оконфузился.
Чтобы загладить вину, Дима подарил городу детскую площадку.
И ты, Тимати!
Поговаривают, в шоу-бизнесе истинная дружба и доверительные отношения случаются крайне редко, как исключение из правил. Билан утверждает, что сам давно никому не верит, ведь подножку может подставить кто угодно.
В 2014-м Тимати прокомментировал видео с Биланом, снятое в Нижнем Новгороде. Рэпер открыто заявил, что Дима вышел на сцену под действием неких веществ. «Яночка, тебе не стыдно, что артист выходит на сцену под действием "неких психотропных веществ"? Если у тебя не хватает денег, скажи, я помогу определить его в лучший реабилитационный центр», — уколол Тимати продюсера Яну Рудковскую.
Известно, что Яна грудью стоит за дорогих ей людей. И этот случай не стал исключением. Она резко ответила, что готова в суде и после медицинских экспертиз доказать невиновность Димы. При этом она упрекнула Тимати, что он добивается популярности за счет других. «А мы привыкли всего добиваться своим трудом», — закончила она свою пламенную речь.
В итоге конфликт урегулировали в досудебном порядке.
Фото: Starface
Еще раз на старые грабли
Не обошелся без скандала и 2021 год. Недавно, выступая на концерте в Казахстане, Билан вновь продемонстрировал «неадекватное» поведение — так решили зрители в зале. За ночь видео с выступления артиста разлетелось по десяткам пабликов...
Дима опубликовал в Instagram несколько видео, где попытался оправдать свою выходку усталостью и тем, что не спит уже несколько дней — из-за огромного количества работы.
«У вас не бывает ошибок?» — поинтересовался он в одном из видео.
После Дима Билан еще несколько раз затрагивал эту тему, но в его искренность поверили не все...
Фото: Starface, Roman Denisov, Anatoly Lomokhov/ Global Look press