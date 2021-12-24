Побег от «невесты», странное поведение на сцене и другие скандальные выходки Димы Билана

Конфуз в Самаре

В 2019 году Дима Билан выступал на Дне города в Самаре. Но, когда он появился на сцене, зрители поняли — дело неладно. Певец странно двигался, разговаривал, принимал странные позы и открывал рот, не попадая в фонограмму.

На следующее утро Сеть разорвали гневные публикации самарцев, требовавших от Билана публичных извинений. Пришлось просить прощения. Артист не стал отрицать, что перед концертом принял, но лишь для того, чтобы прийти в норму после шумной вечеринки, которая прошла накануне. Не рассчитал силы организма и оконфузился.

Чтобы загладить вину, Дима подарил городу детскую площадку.

И ты, Тимати!

Поговаривают, в шоу-бизнесе истинная дружба и доверительные отношения случаются крайне редко, как исключение из правил. Билан утверждает, что сам давно никому не верит, ведь подножку может подставить кто угодно.

В 2014-м Тимати прокомментировал видео с Биланом, снятое в Нижнем Новгороде. Рэпер открыто заявил, что Дима вышел на сцену под действием неких веществ. «Яночка, тебе не стыдно, что артист выходит на сцену под действием "неких психотропных веществ"? Если у тебя не хватает денег, скажи, я помогу определить его в лучший реабилитационный центр», — уколол Тимати продюсера Яну Рудковскую.

Известно, что Яна грудью стоит за дорогих ей людей. И этот случай не стал исключением. Она резко ответила, что готова в суде и после медицинских экспертиз доказать невиновность Димы. При этом она упрекнула Тимати, что он добивается популярности за счет других. «А мы привыкли всего добиваться своим трудом», — закончила она свою пламенную речь.

В итоге конфликт урегулировали в досудебном порядке.